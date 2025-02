MILICA TODOROVIĆ NAPUSTILA BEOGRAD: Evo gde se nalazi pevačica nakon hapšenja bivšeg verenika

Pevačica Milica Todorović čiji je bivši verenik uhapšen pre dva dana napustila je Beograd i otputovala na Zlatibor gde će večeras održati koncert.

Miličin bivši partner Mario B. uhapšen je pre dva dana u Beogradu po Interpolovoj poternici za krivično delo prevara i falsifikovanje. Kako domaći mediji navode, on je u Hrvatskoj prodavao ukradene luksuzne automobile i od oštećenih na prevaru uzeo više od 500.000 evra.

Milica Todorovović nije želela da komentariše njegovo hapšenje, ali se juče oglasila na svom Instagramu i saopštila da ona sa ovom pričom nema nikakve veze jer već neko vreme nije u ljubavnom odnosu. Pevačica je nakon toga spakovala kofere i otputovala na Zlatibor gde će večeras održati koncert, a boravak na planini prijaće joj nakon svega što se događalo poslednjih dana.

Kako su pisali mediji, pevačica je hrvatskog biznismena ostavila krajem prošlog meseca zbog toga što joj je uskraćivao slobodu i nisu imali istu viziju o budućnosti.

- U početku je sve bilo sjajno, on je bio divan i ona je mislila da je to gospodin pravi. Međutim, počeo je da joj smeta njegov način života i nisu imali istu viziju o budućnosti. Nije želela da izgubi svoju slobodu, kao što je to mahom bio slučaj sa njenim bivšim partnerima koji su je dosta ograničavali. Milica je jako inteligentna i videla je da tu nešto nije kako treba. Jednostavno nije mogla da dozvoli da neko ponovo upravlja njenim životom i uslovljava je - rekao je medije izvor blizak pevačici.

Autor: Nikola Žugić