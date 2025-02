Naša pevačica SAHRANILA je roditelje! Sada smogla snage i progovorila o BOLNOJ temi: Nadam se da me mama i tata...

Pevačica Dušica Grabović sahranila je i oca i majku, za koje je bila izuzetno vezana, a sada je progovorila o bolnoj temi i otkrila zbog čega najviše žali.

Dušica Grabović je otkrila da joj je velika želja da se ostvari kao majka i da joj je žao što se to nije dogodilo dok su joj roditelji bili živi.

- Žao mi je što se nisam ostvarila kao majka dok su mi roditelji živi, ali eto nadam se da me gledaju i da će da me blagosiljaju sa tim najvećim poklonom, rekla je pevačica i dodala:

- Volela bih da mi Bog da blizance kojima ću dati ime Iva i Vuk. Moja pokojna majka se zvala Iva… Možda mi se to zaista i ostvari. Iz mojih usta u Božije uši, ali iskreno to je nešto što bi me najviše usrećilo. Više bi me to učinilo srećnom nego neki hit (smeh) Mada, kada si opušten nekako ti se i dešavaju sve stvari spontano, tako privlačiš tu energiju. Ne treba u životu trčati jer sve za čim trčiš beži, a kada si opušten te stigne - pričala je ona.

Inače, pevačica je imala i zdravstvenih problema, a o svojoj borbi uvek je otvoreno govorila.

- U prvoj godini života mi je tekla krv iz ušiju i taj dan sam hitno prebačena u bolnicu. Doktori su uspeli da me spasu. - Napravila sam brodić od plastične čaše koji mi je izmakao iz ruku, okliznula sam se i pala u bunar. Moj brat blizanac je plakao iz sve snage i taj plač je čuo slučajni prolaznik. Spasio mi je život. Komšija je čuo i odvezao me u bolnicu, jer su brata od tetke već uzeli, a mene ostavili krvavu u snegu... Šest meseci sam jela na slamčicu.

Autor: Nikola Žugić