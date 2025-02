Ovo je malo ko znao! Evo ko je otac ćerke pevačice Jami, reč je o rođaku bivšeg učesnika Elite!

Folk pevačica Jasna Milenković Jami uvek se trudila da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Poznato je da ima ćerku Leu, koja je punoletna, ali malo ko zna ko je njen otac.

Reč je o beogradskom frizeru Predragu Peđi Rankoviću, koji je inače stric Anđela Rankovića, učesnika nekoliko sezona rijaliti programa "Zadruga".

Otac pevačicine ćerke Lee Milenković došao je na imanje "Zadruge" tokom prve sezone, kao član Anđelove porodice, a tom prilikom je upoznao i njegovu tadašnju devojku, pevačicu Teodoru Džehverović i potencijalnu snajku porodice Ranković.

Anđelo i Teodora su u međuvremenu raskinuli i pevačica se potom upustila u vezu sa košarkašem Ninom Čelebićem, sa kojim je takođe nedavno raskinula.

Inače, Jami je želela da se uda za Peđu i mislila je da je to ljubav za ceo život, međutim, nedugo nakon njenog porođaja frizer i pevačica su stavili tačku na emotivnu vezu.

Podsetimo, Lea je student na Fakultetu za međunarodnu politiku i bezbednost na kome ređa čiste desetke, čime njena majka često zna da se pohvali na mrežama i za razliku od mame, Lea ne želi da se bavi javnim poslom.

– Ona je u potpuno drugim vodama, iako sjajno peva. Ja je nagovaram, možda se i desi da snimi jednu pesmu. Ona se odlučila za politiku i bezbednost i vrlo je aktivna u tom polju, ali je moja najveća podrška, kao što sam i ja njena – rekla je Jami nedavno za "Grand", a Lea se svojevremeno pohvalila svojim inetresovanjima.

- Na prvom mestu bih istakla to što govorim pet jezika: arapski, španski, engleski, turski. Četiri jezika pored srpskog. Do sada mogu da se pohvalim da imam sve desetke na fakultetu. Mogu da se pohvalim da sam najbolji student Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Stvarno je težak fakultet, ali ja to volim. Volela bih da se jednog dana bavim diplomatijom - rekla je ona jednom prilikom.

Autor: Nikola Žugić