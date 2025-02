Do sada neviđen rezultat u drugom krugu ove sezone “Zvezda Granda“ dogodio se tokom duela takmičarki Marije Milošević iz Đoletovog tima, i Miligramove pulenke Sare Bibić.

I dok je Sara, koja je u prvom krugu dobila maksimalnih 8 glasova, opravdala sada svoj nastavak takmičenja direktnim prolaskom u treći krug, mlada Marija dobila je samo jedan glas podrške.

Vidno razočarana Marija je stajala na sceni čekajući da čuje obrazloženje žirija za ovakvo (ne)glasanje, dok je Miligram potrčao u zagrljaj svojoj pulenki da joj čestita fantastičan rezultat.

Dragan Stojković Bosanac sada već tradicionalno dao je glas za oba takmičara, a upravo taj jedan glas za Mariju omogućio joj je da se još jednom pokaže u baražu i preokrene situaciju.

- Cure, nemate pojma ni jedna ni druga– počeo je da komentariše Bosanac, dok su ostali negodovali, pa dodao:

- Sada sam vrlo ozbiljan. To nema veze sa vezom. Pevati ovako Vesnu Zmijanac, diva u pevanju, koja je udarila neviđeni pečat, pevati ovako, odakle ideja? I da dobiješ ovoliko glasova? Sačuvaj me Bože i majko Božija. Držim reč za glasove inače ga ne bi dobila nikada. Bilo je za 3 ili 4, ja sam očajan, i ja u trećem krugu onda neću da glasam ni za koga. Neka mi neko objasni šta je valjalo u Sarinoj izvedbi Vesne Zmjanac?

Na Bosanca se nadovezala Ana Bekuta, spremna da smiri situaciju, jer je Miligram kao Sarin mentor već bio nabrijan da nastavi da se svađa sa kolegom.

- Dala sam glas Sari jer je spremnija za ovaj krug za razliku od devojčice. Jeste Bosanac, istina je ovo što si rekao, ali spremila se devojka, uložila trud– dodala je Ana.

Marija Šerifović objasnila je da je u ovom duelu prednost dala Sari iz razloga što je za nekoliko nivoa bolja od druge kandidatkinje, ali se isto tako složila sa Bosancem vezano za pesmu Vesne Zmijanac.

- Meni je prva pesma bila lepa, ali meni smeta nešto drugo kod tebe. Ti si toliko hladna, kao neka osoba ledena koja nešto peva ne trudeći se da bilo koga dodirne, ako da te baš briga šta mi mislimo, jer ti kao znaš da je to dobro. To nije dobar put, jer ipak je važno šta misli barem publika ako ne mi- obrazložila je Mara svoj glas.

Ni Viki Miljković nije promakla Sarina hladnoća, kako je Marija prethodno objasnila, pa je tako i njen komentar počeo obraćanjem Sari.

- Mariju neću ni da komentarišem, devojka je dobila samo jedan glas, što da joj stajem na muku. Sara, istina je ovo što kaže Mara, to što si hladna može biti velika mana, ispravi to ako se to može ispraviti– počela je priču Viki pa objasnila da ne može da se složi sa onim što je Boske rekao.

- Meni je jedino Vesna Zmijanac ovde i valjala. Jeste da ne zvuči kao Vesna, ali ja ovde sedim osam godina, trideset godina pevam, ja ne razumem šta se ovde traži? Čas se traži da se peva na svoj način, čas da liči na orginal. Jeste, Vesna je čista emocija i diva, ali ti si to donela na svoj način i bilo je lepo– zaključila je Viki.

U momentu Violetinog izlaganja, Bosanac je nervozno ustao sa stolice i poručio da je ta upitna pesma bila prepuna falševa, koji žiri nije čuo jer su oligledno non stop zagledani u svoje telefone.

- Odsutni ste, čujete li da je cura potpuno celu pesmu mjaukala, nijedan ton nije pogodila. Nemam curo ništa lično protiv tebe ali ja sam zapanjen ovim brojem glasova- i dalje je u čudu bio Boske.

Snežana Đurišić sa druge strane nije mogla da veruje da žiri nekoga nagradi maksimalnim brojem glasova, a onda ga žargonski rečeno “popljuje“.

- Sara, prvi deo prvi pesme nisam razumela tekst, ali refren si zakucala za desetku. Drugu pesmu nisi otpevala kao Vesna nego kao Sara i to je za mene bilo dovoljno– objasnila je Snežana.

Hladnoću koju je žiri zapazio kod Sare, Ceca Ražnatović nije primetila, već je takmičarka kod nje izazvala sasvim suprotan efekat.

- Trudila si se zaista Saro, čak si se i trudila da podigneš publiku, bila si motivisana, vesela, to je moj ugao gledanja. Moja jedina zamerka u tvom nastupu je kad odeš u visine, pomeriš mikrofon, nemamo utisak da li si tačna ili ne, i kakva ti je boja. Ali imaš zasluženo svih šest glasova - bile su Cecine reči.

Na samom kraju, Đorđe David ustao je sa svog mesta kako bi zagrlio svoju pulenku Mariju, koja ima samo šesnaest godina i ispoštovao sve ono što je tako mlada uradila.

- Ona je vraćena od strane produkcije, ja ću samo reći da ona ima objektivan problem zbog kog nismo mogli mnogo da radimo. Ljubim te, dođi sledeće sezone ako ne prođeš u baražu, imaš malo godina, vreme je pred tobom - poručio joj je mentor Đole.

Miligram se u svojoj završnoj reči osvrnuo na Bosančevo izlaganje, svestan da je nesavršena i da pravi greške kao i svako drugi, ali istakao njene dobre strane i objansio zbog čega je zaslužila šesticu.

- Ona je u prvoj pesmi donela emociju koju je jako tešk odoneti u drugom krugu kada su i dalje svi pod tremom i strahom. Drugo, ona nije došla ovde da peva Vesnu nego pesmu. Ona ima svoj triler, i ona kad pritisne pesmu pritisne je iz srca, to je ono što je najskuplje, Saro, zasluženo je i ponosan sam na tebe - zaključio je Miligram.

