Tijana EM prijavila bivšeg dečka policiji! Pevačica progovorila o svemu i otkrila da je trpela nasilje: Teško mi je da pričam...

Mlada pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, prijavila je bivšeg dečka policiji zbog nasilja, nakon što ju je psihički i fizički maltretirao dok su bili zajedno.

Ona nije imala snage da priča kroz šta je prošla, ali se tada oglasila i objasnila fanovima šta se dogodilo, te apelovala na sve žene da ne nikada ne trpe nasilje.

Dečko sa kojim je bila pre nekoliko godina, navdno je dugo maltretirao pevačicu, pre nego što je rešila da na sve stavi tačku.

- Tačno je da sam doživela psihičko i fizičko nasilje. Uradila sam ono što sam smatrala da je najbolje za mene. Hvala vam svima na razumevanju, i na podršci. Nadam se da me razumete u kakvom se stanju nalazim i da se više neću oglašavati na ovu temu. I ovoga puta javno apelujem na sve devojke da ne trpe nikakvo nasilje - rekla je Tijana tada, nakon što je sve prijavila policiji.

Inače, Tijana uživa u vezi sa kolegom iz benda, te čak i žive zajedno.

- Meni podrška znači najviše na svetu i on to zna. Znači mi lepa reč, da mi kaže lepa si, super si pevala i super si odradila nastup. On to radi i tu je za mene u svakom trenutku. Zna da prećuti, ali meni to smeta. Volim da mi kaže sve jer to onda rešimo za sekundu.

Otkrila je i kako je došlo do ljubavne veze između njih dvoje, budući da su se i pre toga dugo poznavali:

- On je neko koga dugo poznajem, znam kako diše. Ljubav se rodila sama od sebe, imala sam poverenja u njega pre same naše veze i ostalo je došlo spontano. Bolje me razume zbog našeg posla koji radimo, jer da nje tako, sigurno ne bi razumeo da idem stalno na nastupe, snimanja, da je on kod kuće, a da ja putujem konstantno.

