Previše je tu svega, ne želim... Čeda Jovanović o krahu braka sa Jelenom nakon 25 godina, otkrio kako se oseća nakon razvoda

Političar Čedomir Čeda Jovanović razveo se od supruge Jelene posle 25 godina braka.

Čeda Jovanović je sada govorio o krahu braka, a kako je istakao, za njega taj razvod ne znači ništa.

- Za mene taj razvod ne znači ništa. Imaš to kod Gogolja šta je ljubav, ljubav je ono što boli. Naša ljubav je bila divna i sada je, ali previše je tu svega i ne želim nikoga da uništavam svojim životom - rekao je Čeda Jovanović za "Face TV".

Čeda ističe da je svojim životom i onim čime se bavi previše namučio svoju porodicu.

- Znaš onu priču kad starac ode sam u šumu da umre, jer je beskoristan svojoj deci, ja nemam taj osećaj u sebi, ali imam da sam svojim životom i onim što radim namučio previše one koje volim - rekao je Jovanović.

Kako su nam rekle njegove komšije, političara viđaju često u kraju, dok njegovu bivšu suprugu ne.

- Njegov novi dom je manje luksuzan ali pruža toplinu i privatnost koja mu je potrebna u ovim trenucima. On sada živi u zgradi, ali više mu i ne treba. Ipak, on živi sam. To je lep potez što je kuću ostavio supruzi i deci. Lepa je to i prostrana kuća, njegov stan je u blizini. Oni su u Zemunu, a on na Novom Beogradu. Decu sam viđao u kraju, ali suprugu ne, kaže komšija iz ulaza.

Susedi sramežljivo pričaju i ono što možemo videti po na Čedinim društvenim mrežama.

- Pa dobro jeste obilazi kafane, možete ga videti u nekoliko tih koje vole i gde ga znaju. On tamo ode na ručak pa zagine. Nije mu lako sigurno, razvod je teška stvar ali život ide dalje, kaže gospođa koju smo sreli po povratku iz prodavnice.

