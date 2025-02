Vrebaju pevačice, samo da prespavaju: Maja Marijana je bila udata za menadžera, a sada je otkrila njihovu mračnu stranu

Pevačica Maja Marijana jednom prilikom je progovorila o tome kako mlade pevačice vreba opasnost od strane muškaraca koji žele da ih vrbuju.

Kako je istakla, menadžeri ih vrebaju i svaku priliku koriste da ih uzmu pod svoje, a brojni muškarci zapravo nisu sposobni da se time bave, već samo žele da kontrolišu svoju partnerku.

Maja tvrdi da postoje ljudi koji vremenom gledaju kako i da preotmu posao pevačima i da raspolažu finansijama.

- Mlade pevačice su uvek na meti tih parazita. Kako su oni divni u početku, to su kule i gradovi.

- On će na zahtev da plače i sve će da uradi samo da bude tu jer vidi da ona zarađuje, ali on misli da ona to olako zarađuje, prespava sa njom i ujutru se probudi kao menadžer. Onda se on pita za sve, a mi pevačice pošto smo stalno na putu i volimo mirnu luku, da imamo čoveka pored koga ćemo da budemo ušiškane, da nas čuvaju - istakla je Maja.

Inače, isto tako, Maja je pričala i o svom privatnom životu, te je govorila kako je ona postupala.

- Što se tiče privatnog i poslovnog ja sam to iznivelisala tako - nikako. Moj bivši muž mi je bio menadžer, ja sam ga napravila menadžerom, imala sam i privatnu i poslovnu varijantu u jednoj, a to je pogrešno. Šta god da se desi na jednom polju utiče na drugo a to ne treba. Menadžeri ne trebaju da budu muževi ili momci, tačka, tu dolazi do sukoba interesa - objasnila je Maja jednom prilikom za medije, te je sve upozorila da ne idu njenim stopama.

Autor: N.B.