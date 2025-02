Sinoć je trebalo da imam operaciju: Maju Nikolić ni lom noge neće sprečiti u nameri da pobedi na PZE

Maja Nikolić , koja je pre dva dana polomila nogu zbog čega je završila u gisu, kaže da ništa ne može da je zaustavi u njenom pohodu ka trijunfu najpre na PZE, a potom i na Evroviziji.

Pevačica je sinoć trebala da ima operaiju skočng zgloba, ali je ta intervencija do daljnjeg odložena.

Ona se polako, ali sigurno oporvlja nakon pada na ledu i poručuje da sigurna ulazi u predstojeće takmičenje:

- Još uvek me sve boli. Skočni zglob je polomljen i to na tri mesta.Radi se o teškoj telesnoj povredi. Trebala sam da imam noćas operaciju i dva lekara su odlučivala. Mogu da kažem Bogu hvala na svemu. Do pola butine mi je noga u gipsu, a ja svakako nastupam 27.februara i to jedanaesta po redu. Doktor će mi za to veče skinuti gips i nakon nastupa ponovo vratiti. Lekovi protiv bolova mi malo pomažu, ali je zaista strašno-kaže Maja.

Inače, Maji je san da se pojavi na velikoj sceni Evrovizije i godinama unazad vredno radi da u tome i uspe.

Autor: N.B.