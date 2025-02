U svađi sam sa njim i to me boli: Ana Nikolić progovorila o majci i bratu, priznala šta je ono što je najviše muči i otkrila da li bi volela da Tara dobije sestru ili brata

Voditeljka Bojana Lazić je u Premijeri vikend specijalu ugostila pevačicu Anu Nikolić posle duge medijske pauze.

Ana je tokom emisije okrila kojeg muškarca je najviše volela i za kojim je najviše patila:

- Jao ja sam patila za svakim, meni su planete u škorpiji, ja imam te osvetničke momente. Ja nikada nisam imala mirne veze, ja sam sada u vezi za koju ne znam da li sam u vezi ili nisam - rekla je Ana pa je dodala:

- Nikada nisam volela da budem žrtva, imala sam turbulentne veze i turbulentan brak, a moram biti iskrena, dok nisam uplovila u ovu turbulentnu vezu, mislila sam nikada više,

- Ja volim da pevam za moju publiku, volim interakciju sa njom, ali ne volim ono iza toga. - rekla je Ana pa je otkrila da li je oguglala na priče o njoj:

- Kao normalna osoba ja se izneriviram, ja sam u 2006. nakon Beovizije pala u depresiju, mene pare tada nisu zanimale. Tada nisam htela da nastupam, a to što se deislo sa Romale Romali, mene je baš poremetilo - rekla je Ana pa je otkrila kako se njen brat nosio sa tim kada je bio njen menadžer:

- On je bio uz mene i hvala mu na tome, podržao me je, živeo je moj život a to nije lako. Moram da kažem da sam ja između posla, novca i brata izabrala brata, meni je ljubav prema Tari ista kao prema mom bratu Marku, iako smo on i ja ljuti sada jedno na drugo, mi smo sestra i brat i mi se volimo.

Ana je potom progovorila o majici o upoznavanju Tare i Raleta.

- Moja majka je meni bila neverovatna pomoć oko Tare, i moja Tara ima ritam koji moramo da poštujemo. Rale je prvi muškarac kojeg je Tara upoznala nakon razvoda, jer sam se ja ponašala kao udovica. Moja majka je ostala udovica sa 39 godina, a ja sam Taru rodila sa 37, moja majka nije htela da pravi porodicu, a ja to razumem i sada pogotovo. Ja sam mojim detetom razgovaram, nazivam stvari pravim imenima. U mojoj porodici, ženski rodoslov, pa sve su udovice, Rale bi trebalo da pripazi. - rekla je Ana pa dodala:

- Moj otac je rano preminuo, meni je otac bio sve, a Marko i mama su zajedno, ja sam izgubila podršku, a moja Tara liči na njega, jer ja ličim na njega. Moram da dodam, moja majka i ja imamo jako zanimljiv odnos, moram da kažem da odnos mame i ćerke ne mogu da budu drugarice, takođe, Tara ne može da bude ljubomorna na mog dečka, a njen tata ima devojku pet godina, i onda joj ja objasnim, da niko nikada ne može da uzme moju ljubav prema njoj, ja nju najviše volim i uvek i zauvek. Volela bih ja da Tara dobije seku, da li od njenog tate, a možda i od mene, iako je ona posesivana. Iskreno moja majka ima sestru i nikada se nisu posvađale, a Marko i ja smo se svađali.

Ana se osvrnula i na Rastin film:

- Nisam htela da budem u tom filmu, dosta je zarađivao na račun mog imena, a dete ne sme da zloupotrebi,, a ako bude film o mom životu, on će moći da glumi sebe. Moj film bi bio Holivud i dobra knjiga. JA dokumentarac nisam ni pogledala, išla sam da ga posetim kada je bilo teško. On je meni pustio tu pesmu,a Marina Tucaković je njega mnogo zavolela, Adio Amore je rađena za mene, ali je on otpevao. Marina je pisala ceo album za dva dana dok je Rasta slao pesme i tada mi je poklonio Labilnu. - rekla je Ana i priznala u kakvom je sada odnosu sa Rastom:

- Bolje smo, sve smo sredili, a zbog deteta moramo - rekla je Ana.

Autor: N.B.