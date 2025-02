Danas je jedna od NAJLEPŠIH SRPKINJA i njeno ime zna ceo svet! Da li prepoznajtete devojčicu sa fotografije?

Na nju smo danas vrlo ponosni! Jedan je od naših najvećih i najboljih amnasadora u svetu, žena po čijem imenu, prezimenu, liku i delu mnogi znaju i prepoznaju Srbiju, neko ko je svetski priznato i poznato ime, a naše je gore list.

Pamtimo kada se zbog nje usred Pariza vijorila srpska zastava i svirala himna, ali i koliko nam je imponovalo to što je jedna talentovana i uspešna Srpkinja u jednom trenutku bila na svim listama najlepših žena sveta.

Mama je trojice dečaka, nemačka je 'snajka', nekada vrhunski sportista, zaštitno lice brojnih brendova (uključujući "Adidas" i "Rolex"), bivša najbolja teniserka na svetu, šampionka Roland Garosa i vlasnica 15 WTA titula. Miljenica publike, najlepši osmeh sa tensikih terena, kako često govore mnogi, najljupkija igračica.

Već je uveliko jasno da je u pitanju Ana Ivanović, koja je i sama objavila fotografiju iz najranijeg detinjstva i sa početaka svoje vrlo plodonosne karijere.

Ana je 1987. godište, tenis je počela da trenira sa pet godina, kada je na televiziji videla reklamu za tenisku školicu, a uzor joj je bila Monika Seleš. S obzirom na to da je u periodu, kada je ona uzela reket u ruke, na Balkanu počeo jako mračan period, koji su obeležili ratovi i bombardovanja, često smo od nje mogli da čujemo priče o izazovnom putu "sa dna bazena", gde je kao devojčica morala da trenira - jer drugih uslova u zemlji te 1999. nije bilo.

"Majka mi je bila najznačajnija figura"

Srećom bila je uporna, imala je bezrezervnu podršku mame Dragane i tate Miroslava i sve se, srećom, brzo isplatilo kada je već sa 17 godina počela da pobeđuje vrhunske igračice i osvaja prestižne turnire - kada je postala najbolja na svetu bilo joj je svega 20!

– Moja majka je tu bila najznačajnija figura i moj veliki oslonac u životu. Mnoge stvari koje sam naučila od nje sada prenosim na svoju decu. Sa druge strane, muška psihologija mi nije strana, dobro sam je savladala. Dečaci su još mali, ali lepo se mi dogovorimo oko pravila, a kompromisi dolaze na obostrano zadovoljstvo – pričala je Ana od podršci i značaju porodice u eksluzivnom intervjuu za "Ženu" pre dve godine.

Prošlo je 9 godina od napuštanja teniskih terena

O njenoj karijeri se zna gotovo svaki detalj, ali mnogi smatraju da je prerano odlučila da napusti terene. Tek je napunila 29 godina, ali Ana je smatrala da je došlo vreme da za nove životne prioritete. Od tada je prošla skoro decenija, a ni prelepa teniserka nije svesna da je toliko dugo van profesionalnih krugova belog sporta.

– Stvarno ne mogu da verujem kako vreme leti. Dečaci me podsećaju na to, pa po njihovim godinama otprilike znam, ali zaista je neverovatno. Ne osećam se uopšte tako staro, neke moje drugarice još igraju, ali sam zaista srećna kako se sve odigralo do sada. Mislim da je odluka da prestanem profesionalno da igram tenis došla u pravo vreme, iako je to bila jedna od najtežih koje sam morala da donesem u životu. Posle toga desile su se neke lepe i važne stvari i otvorile nove mogućnosti i perspektive. Naravno, kada gledam tenis, ponekad poželim da sam ponovo na najvećim terenima i da osetim adrenalin takmičenja, ali nikada nisam zažalila što sam donela odluku da se okrenem drugačijem životu – rekla je u našem razgovoru Ana i dodala da bi sa ovom zrelošću više uživala u celom procesu i manje patila zbog poraza.

"Sa dečacima priča na srpskom"

Danas sa suprugom Bastijanom Švajštajgerom živi u u velelepnoj vili u selu Vestendorf u Austriji, gde odgajaju svoju trojicu sinova. Kako je Ana Srpkinja, Bastijan Nemac, njihovi naslednici su odmalena savladali tri jezika, a nas je interesovalo - na kom jeziku naša tenisrka razgovara sa naslednicima?

– Ja komuniciram sa dečacima na srpskom, Bastijan na nemačkom, a kada smo svi zajedno, onda pričamo na engleskom. To je za nas prirodno. Dečaci sa lakoćom prelaze sa jezika na jezik. Deca bez problema usvajaju više jezika i mislim da je za našu decu srećna okolnost sto im je od malih nogu data ta mogućnost – otkrila nam je Ana prilikom našeg susreta.

Autor: Snežana Milovanov