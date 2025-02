Ona je kriva za sve: Vanbračni sin Marinka Rokvića progovorio o Slavici i otkrio njene tajne

Vanbračni sin Marinka Rokvića, Dario Rokvić godinama živi u inostranstvu, a sa svojom braćom, Nikolom i Markom, kao i maćehom Slavicom Rokvić je u odličnim odnosima.

Marinko Rokvić je pre Slavice Rokvić, bio u vezi s izvesnom Milom, s kojom je dobio sina Darija.

Iako Marinko i Mila nisu ušli u brak, pevač je priznao vanbračnog sina, a Dario Rokvić je ostvario veoma blizak odnos sa braćom i njihovom majkom.

Dario sa suprugom živi u Kanadi i otac je dvojice sinova Romea i Matea. Jednom prilikom govorio je o odnosu sa pokojnim ocem.

- Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio - ispričao je jednom prilikom Dario, koji se davnih dana sa majkom odselio u Kanadu.

Iako nisu odrasli zajedno, sa braćom po ocu i blizak i prijateljski odnos i sve to, kako je naglasio, zahvaljujući Slavici Rokvić.

- Za to što smo ovakav “trojac” možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na letovanje, na Marinkov novogodišnji nastup... Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio.

Dario je sa Marinkom bio u kontaktu do njegove smrti.

- Bio je jako ponosan na sve nas, šta smo postigli i kako smo dobri roditelji prema našoj deci. Velika je stvar što smo bliski. I moja, Markova i Nikoilna deca su bliska.



