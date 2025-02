Progovorio o naslednici: Đorđe David otvorio dušu pa otkrio šta ga najviše plaši u njenom odrastanju

Nije mu lako!

Pevač Đorđe David ostvaren je i na poslovnom, ali i na privatnom planu. On je voljeni suprug 18 godina mlađe žene, ali i ponosni tata njihove ćerkice Staše.

Iako, kako je svojevremeno otkrio, ne živi sa njima, Đorđe je svojoj naslednici maksimalno posvećen, što je sada i dokazao.

Muzičar je podelio video u kojem razgovara sa ćerkom, a ono što je stajalo u opisu nikoga nije osavilo ravnodušnim.

- Ozbiljni razgovori sa njom me "ubiju" na mestu, saznao sam upravo da sam nekome u životu životna ljubav! Raste ozbiljno, sve kapira i to me malo plaši. Moja Staša! Eto to je stvorenje koje me svojom jednostavnošću i emocijom razoruža - napisao je on.



Autor: N.B.