Šaban Šaulić pre šest godina tragično je nastadao u saobraćajnoj nesreći, a pred pevača, život je izgubio i njegov klavijaturista i prijatelj, Mirsad Kerić.

Jedini preživeli iz tog auta bio je Šabanov kum, Slobodan Bobi Stojadinović, na kojeg je ovaj događaj ostavio veliku traumu. Stojadinoć je nedavno govorio za medije i tom prilikom ispričao detalje u stravične nesreće.

- Sve ono što sam imao i proživeo sa njim, a to je pola moga života, ostavilo je dosta uticaja na mene, a sad se odjednom sve to slomilo i nestalo - rekao je Stojadinović, koji se prisetio šta se desilo tog kobnog dana.

- Ja sam zaspao za pet minuta. Probudio sam se, ne mogu da objasnim taj doživljaj... Ja se budim pored vozača, u šoku i nešto žvaćem, a zapravo zube koje sam izlomio sam žvakao u ustima. Meni lepo, nešto žvaćem, vidim puno stakla, krv po meni. Nisam svestan jer sam bio u čudnom stanju. Ali onaj trenutak kroz koji sam prošao, ono padanje, pa mi se pojavljuje neka svetlost - govorio je on.

Boba je rekao da se i još uvek seća Mirsadovog disanja u tom trenutku.

- U jednom trenutku hoću da se nasmejem, pa onda padam u neki ponor, dubinu, sivilo. Pa nemam vazduha, ne mogu da dišem. Otvorim oči i gledam pored sebe. Vidim Mirsu koji sedi u svom sedištu rukama na dole i glavom povijenom. I onaj zvuk koji nikada ne mogu da zaboravim, ono teško disanje i dan-danas mi je tu negde u glavi. On je jedva disao. Uplašio sam se, mislim da spava, izginućemo, ponovo padam u nesvest - istakao je Slobodan.

Stojadinović je takođe priznao da se seća nekih detalja kada je stigla Hitna pomoć, ali samo kroz maglu.

- Ponovo me neko budi, udara me. Gledam, otvaram oči. Pitaju me kako se zovem, a ja ništa ne znam. Pričali su mi doktori da je Šaban mene pokušao da izvuče... On je izašao napolje, čekao je doktore. Doktori su došli, on se držao za vrat i samo je rekao: "Boli, boli". Doktori su ga pregledali, merili mu pritisak i ustanovili da mu pritisak pada. Gledaju da li ima neku povredu, nema ništa. Znali su da je to unutrašnje krvarenje. Odmah su pozvali helikopter, dali su mu injekciju da ga smire, da mu ne bi srce od straha kucalo brže. Stavili su ga na nosila, ubacili u helikopter i odveli u bolnicu - ispričao je on za "Grand".

