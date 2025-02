Terao sam je da broji pare: Otac Rade Manojlović otkrio sve o njihovom odnosu, jedan njegov stav niko nije uspeo da promeni

Rada Manojlović izuetno je vezana za svoju porodicu. Sestra Maja joj je mandžerka, a otac Rade, koji živi u Četerežu, joj je velika podrška

On je jednom prilikom ispričao koliko je bilo potrebno odricanja da bi njegova ćerka danas bila uspešna pevačica.

- Meni su bili mnogo teški trenuci kada je iz kuće otišla u Kragujevac na fakultet.. Za Beograd sam znao da je to veća stvar iz sela otići tamo i ostati normalan, ja sam prezadovoljan sa njima. Nisam samo bio podrška, ja nisam spavao pored nje. Kada je počinjala da peva svadbe i ispraćaje ovde i dođe Vera Nešić ja sve snimam i prenosim Radmili kako treba i to je sve uticalo, ali ona je kvalitet i što peva pet hiljada pesama – rekao je on svojevremeno za Blic i dodao da joj je samo jednu stvar zamerao.

- Kroz karijeru sam zamerao što nije vodila računa o novcu ne u smislu da ga potroši, nego koliko je zaradila i ko je šta uzeo. Terao sam je idi broji pare, ne bez razloga već zato što vidim da neko mazne malo lovu, a ona kaže “tata, ti znaš da ja ne brojim“ i rekao sam idi vidi koliko ima po sto evra. To joj zameram, ništa više ni momke, ni karijeru, ništa.

Za ljubavni život on svoje ćerke više ne pita.

- Kad su imale 18 godina rekao sam na vašoj sam strani, ali šta god odlučite radite za sebe, ne za mene – iskren je bio otac pevačice, koji je otkerio i šta misli o tome da Rada napravi veliki koncert.

- Ako ćete pošteno, ne bih se obradovao velikom koncertu. To je privilegija kada neko ima sa strane podršku malo veću, a ona može samo da baci pare to nije jeftino i to joj ne treba. Dokle god ima posla i cenu, to joj ne treba. Nisam protiv toga, ali nisam za to i tamo bih bio posmatrač kao i svako drugi- rekao je on, a onda je progovorio i tome kako Maja vodi sestrinu karijeru.

- Od kada je Maja postala menadžerka, ne razmišljamo o tome šta je ko uradio, a dešavalo se i krađa i sve ostalo. Slažem se da sve pare idu u jednu kuću, ali volim što je na tatu, troši pare i ne misli ništa.

