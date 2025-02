Ti mi sada praviš probleme, nisam videla na vreme... Novo oglašavanje Milice Todorović zapalilo mreže: Učim sad da patim kad NAIVNA SAM BILA!

Mario, bivši verenik Milice Todorović, pre nekoliko dana je uhapšen u Beogradu po Interpolovoj poternici za krivično delo prevara i falsifikovanje, a pevačica je po svemu sudeći rešila da na sve stavi tačku i nastavi dalje sa poslovnim obavezama.

Nakon prvog nastupa posle raskida veridbe, pevačica je produžila u kafanu iz koje je nastavila da zabavlja svoje pratioce objavama putem društvene mreže Instagram.

Ona je potom podelila snimke na kojima peva hit grupe Funky G "Žao mi je, žao" i na duhovit način poručila da je na bivšu ljubav stavila tačku.

Nedugo zatim, na profilu se pojavio još jedan stori sa njenom pesmom "O no, no, no", gde peva stihove "Ti samo praviš mi probleme, nisam videla na vreme...", što su mnogi shvatili kao jasnu poruku o njenim osećanjima nakon raskida sa Mariom.

Podsetimo, Milica se oglasila u vezi uhapšenog Maria i rekla kako se u životu dešavaju i lepe i ružne stvari, te da ona već neko vreme nema partnera i da je slobodna.

Autor: D. T.