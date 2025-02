Ponekad ti treba samo ona... Milan Kalinić se oglasio posle duže vremena od razvoda, u prvi plan stavio OVU ŽENU

Glumac i voditelj Milan Kalinić je u prethodnom periodu bio pod lupom javnosti nakon razvoda od supruge Sandre.

Ipak, mediji su se pojačano interesovali za njega nakon što je u javnost dospela vest da je pre par meseci navodno udario svoju devojku na Novom Beogradu. Nakon toga glumac nije viđan često u javnosti, sem na utakmici, gde je čest gost.

Oglašavanje na Instagramu je nastavio objavljujući neke svoje aktivnosti, predstave i slično, a sada se oglasio jednom jakom emotivnom porukom na koju niko neće ostati ravnodušan.

Pošto i on, kao i svi drugi ljudi, prolazi kako kroz lepe tako i kroz teške periode, logično je da će to kako se oseća podeliti sa nekim. U ovom slučaju su to njegovi pratioci. Voditelj je objavio jedan citat od poznatog influensera i pisca koji se na mrežama potpisuje kao Dizgram:

- Koliko god godina imao, ponekad ti treba samo majka - pisalo je u objavi.

- Najveća istina, najveća - dodao je voditelj.

Autor: pink.rs