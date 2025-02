Pinkova voditeljka ima telo od MILION DOLARA: Bojana Lazić se skinula u mini bikini, vitka linija u prvom planu (FOTO)

Bojana Lazić danas važi za jednu od naših najzgodnijih voditeljki, a svojim izgledom redovno privlači veliku pažnju, naročitog jačeg pola.

Voditeljka Bojana Lazić vodi računa o svom izgledu i veoma je ponosna na svaku oblinu na svom telu, a na njenim društvenim mrežama mogu da se vide njene fotografije u kupaćim kostimima. Fotografije od letos nikoga ne mogu da ostave ravnodušnim. Bojana je tada na sebi imala atraktivne minijaturne bikinije, koji su jedva držale bujne grudi.

Podsetimo, Bojana je bila u braku sa Žarkom Lazićem. Nedavno je otkrila u kakvom je odnosu sa Žarkom i zbog čega je tada tako reagovala.

- Moj muž i ja smo se razveli pre sedam godina, konstantno nas pitaju isto. Mi imamo bolji odnos sada nago kada smo bili u braku, verovatno jer ne postoje obaveze. On je odličan otac i njegova velika podrška. Ne slažem se sa njegovom stavovima, možda sam preterala u toj reakciji u emisiji - rekla je Bojana na početku.

- Dotaklo me što je on spomenuo da će mi čestitati ako se desi moja autorska emisija. Ako bih ja radila kao moj bivši suprug, ko bi čuvao naše dete? Svih tih godina sam ja bila konstantno iz Mateu, a sa druge strane sam sve ostalo obavljala. Definitivno je Matea moj životni projekat, kada bih birala između posla i njega, uvek bih izabrala Mateu. Žarko je totalno drugačiji, on je baš karijerista i njemu je posao uvek na prvom mestu. ja sam prava žena Crnogorka, tako sam vaspitana i takva ću biti do kraja života, imam jedino njega i on mi je sve. Ne postoji nikakav drugi projekat na kom treba da mi čestita jer je Matea danas divan i dobar tinejdžer. To je najveći uspeh, da sam radila kao on sigurno Matea ne bi danas bio ovakav - rekla je Bojana.

