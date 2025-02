Narodni pevač Predrag Živković Tozovac preminuo je 6. aprila pre četiri godine, a iza sebe je ostavio brojne hitove, kao i dva sina.

Predrag Živković Tozovac je imao dva vanbračna sina, jednog sa lepom pevačicom, a drugog naslednika sa bankarkom.

U mladosti je važio za velikog zavodnika, ali o svom ljubavnom životu nikada nije voleo previše da govori. Ipak, poznato je da je do kraja svog života bio u ljubavi sa Emilijom Mimom, sa kojom je proveo 40 godina, a venčali su se kada je pevač imao 84 godine.

- Mima je moja prava ljubav i moj izbor. Naš odnos je više od ljubavi. Ljubav bih opisao kao kratkotrajnu bolest. Mi smo u najlepšoj fazi jer smo postali prijatelji koji ne mogu jedno bez drugog. Ljubav nema veze s godinama - pričao je Tozovac o svojoj supruzi za Hello, i otkrio da je to bila ljubav na prvi pogled.

Jednom prilikom govorio je i o sinovima.

- Imam dva vanbračna sina, ali to nije za novine. To je moja privatna stvar. Neka su oni živi i zdravi, ali moji sinovi su stvoreni slučajno. Jedan živi u Americi i on već ima sina Marka. Kamo sreće da imam sad sto Srba kojima sam otac. Bio bih najsrećniji čovek na svetu - rekao je pevač jednom prilikom za domaće medije.

- Ne znam o prvoj ženi ništa, živi sa porodicom u Americi. Bio sam veoma mlad, tada sam imao svega dvadeset godina i bio sam na početku karijere. Međutim, rastali smo se posle nekoliko godina, danas nemam kontakt sa njom - rekao je Tozovac za "Blic".

Sa starijim sinom pevač nije bio u kontaktu dugo, a dobio ga je sa jednom “mnogo lepom pevačicom, koju su svi jurili”. Jedna Živkovićeva koleginica, kako su preneli mediji, imala je priliku da sretne njegovog naslednika u Americi. Tada je rekla Tozovcu da je iznenađena da otac i sin mogu da imaju identičnu boju glasa.

Drugog sina dobio je sa bankarskom službenicom. Svojevremeno je želeo da uradi DNK test kako bi utvrdio da je to zaista njegov sin. Međutim, njihovi odnosi su zahladneli nakon što je Živković saznao da njegov naslednik nije diplomirao, kao što mu je on naredio.

Pored zakonite supruge Mime, Tozovac je pa jedina romansa o kojoj je progovorio je ona koju je imao sa Biljanom Ristić.

- Smem da pomenem samo Biljanu Ristić, koja je sjajan pevač i imitator i za koju znam da se neće naljutiti, jer je s ljubavlju pominjem. Divna je to ljubav bila. Baš kao i s Mirjanom, ženom kojoj sam posvetio pesmu - pričao je pevač.

Autor: Nikola Žugić