Ko je Vukayla?! Preko noći je postala favorit za PZE, a u velikom intervjuu otkrila najintimnije strane svog života!

Mlada kantautorka, Sara Vukajlov, poznata pod umetničkim imenom Vukayla, predstaviće se na muzičkom takmičenju "Pesma za Evroviziju 2025" numerom "MASK", koja je privukla veliku pažnju publike.

Misteriozna Vukayla među korisnicima društvenih mreža poprimila je epitet "čuda", jer se pojavila kao potpuno nova na muzičkoj sceni, a svojom pesmom i pojave uspela je da "natera" ljude da je svrstaju u top dva ili tri favorita.

Publika tek dobija priliku da je upozna i sazna ko se "krije" iza njene maske, a prvi intervju Vukayla je dala za Telegraf, gde je govorila o studiranju na jednom od najboljih univerziteta na svetu - Berkliju, talentu za muziku koji je nasledila od majke Smiljane koja je profesorka solo pevanja, ali i mnogim drugim zanimljivostima iz njenog života.

Pričali smo o procesu stvaranja pesme "MASK", za koju je sama napisala tekst, ali i radila muziku. Otkrila nam je kakvu poruku šalje, ali i kada njene maske padaju. Za početak, pustili smo je da nam sama kaže ono što mnoge zanima, ko se krije iza umetničkog imena Vukayla.

Ko je Vukayla?

- Moja muzika najbolje govori o tome ko se krije iza Vukejle. Poslušajte par mojih pesama i već ćete moći da stvorite neku sliku. Mislim da su reči suvišne, želim da me ljudi upoznaju kroz muziku, to je najbitnija stvar. Ceo moj život je muzika, to opisuje većinu moje ličnosti.

Tek si kročila na muzičku scenu, otkud baš "PZE" da bude jedan od tvojih prvih izbora?

- Htela sam već neko vreme da se prijavim na "PZE", ali nisam osetila da je pravi trenutak, do sad. Studirala sam u inostranstvu, pa sam bila i sprečena. Ove godine sam osetila lepu energiju i nakon što sam odlučila da se prijavim, odmah mi je "došla" pesma. Sve se poklopilo.

Kako si ušla u ceo proces? Da li si imala spremnu pesmu ili si je namenski pravila za Evroviziju?

- Sve je išlo prirodno, nisam htela da forsiram ništa. Pisala sam više pesama, ali konkretno ova numera mi je otvorila neke totalno druge pravce u muzici. Promenila me je. Dok sam pisala pesmu menjala sam se kao umetnik. Mislim da sam dosta napredovala od pisanja ove pesme. Bilo mi je vrlo zanimljivo da pored engleskog ubacim i srpski. Baš mi je bio zanimljiv ceo proces i porasla sam dosta u tom kratkom periodu. Mislim da umetnici treba stalno da postavljaju sebi nove izazove.

Sama si pisala tekst i pravila muziku, šta ti je bilo bitno da ova pesma sadrži?

- Želela sam da bude nešto sa čim ljudi mogu da se povežu. Želela sam da se ja povežem sa ljudima, da li je to preko kamere, zvuka, teksta... Ali, naravno, meni je kao tekstopiscu tekst donekle najbitniji. Samo sam želela da imam neku konekciju, da kažem nešto što će nekome značiti. Htela sam da pesma ima poruku i dubinu, sa tim sam htela da predstavim sebe i svoju muziku. Na kraju krajeva, negde i naš narod koji je predivan. Takođe, prijatelji su me dosta inspirisali, sa njima dosta pričam o tim temama. Sve sam to htela da ubacim u jednu pesmu.

Koja je to poruka koju si želela da pošalješ?

- Volim da ostavim prostora da svako shvati pesmu na svoj način. Ne želim da namećem ljudima značenje, ali generalno je o borbi koju svi vodimo u sebi. Kroz tekst pričam sa delom mene koji je pod maskom zbog određenih norma koje je društvo postavilo, čak i ja koje sam sebi postavila. To je glavna trema, ali naravno ima tu mnogo stvari oko toga. Na početku ima taj sudar kola, to u stvari predstavlja trenutke kad smo između života i smrti, kad se dese neke strašne stvari, mislim da se tada zapitamo ko smo i gde smo u životu. Vrlo je bitno pričati više o tim stvarima, htela sam da bude nešto što će da znači ljudima i ima neku poruku.

Sada kada si kročila na scenu, da li tvoje maske padaju ili ti je još teže da ih skineš?

- Baš sam o tome razmišljala. Gledam da uvek ostanem svoja. Sad ulazim u svet gde treba da se pokažem i želim da ostanem svoja i pokažem ko sam ja. Uvek sam za to da su maske skinute, čak i u javnosti.

Postoji li šablon za dobru evrovizijsku pesmu?

- Na Evroviziji ima prostora za sve. Publika je ta koja najviše bira. Mislim da je suludo pisati pesmu konkretno za nešto, ali da, mora otprilike malo da bude evrovizijska.

Šta znači to "evrovizijska" pesma po tvom mišljenju?

- To je neka energija koja se stvori oko pesme. Nema tu neki konkretan šablon, ali ima energija. Pored te energije mislim da umetnici treba da budu svoji, da prenesu ono što je stvarno u njima, da iskopaju ono najdublje iz sebe, to je u stvari najbolji put da se napiše pesma. To je umetnost, ne treba da se prate nikakva pravila. Ja sam apsolutno protiv toga. Bitno je da ostanemo svoji, da naša pesma bude najbolja verzija nas.

Kakva je tvoja energija, šta nas to čeka na sceni "Pesme za Evroviziju"?

- Definitivno energično, sigurno, moćno. Neću previše da otkrivam, ali to je otprilike neki opis. Biće malo i mraka, u mojoj muzici i mom oblačenju ga uvek ima, ali to je deo mene koji isto želim da podelim, ne mislim da treba da ga skrivam. I svetlo i tama, treba sve da bude tu.

Da li si pratila Evroviziju ranije i koga bi izdvojila od naših dosadašnjih predstavnika?

- Pratila sam, naravno, Izdvojila bih Konstraktu, ona je vrlo specifična. Imala je svoj pečat, to mi se mnogo sviđa. Nije pratila ništa, bila je totalno van kutije, bila je u svom fazonu i to mi je prelepo, umetnički. Ona mi je na neki način i inspiracija. Napravila je nešto što Srbija do sada nije videla.

Jesi li potražila nečiju pomoć ili savet oko nastupa?

- Nisam. Radim sa svojim timom koji je veoma profesionalan. Svi smo mi individue, ne treba da se oslanjam na prethodne pobednike i takmičare, treba da idem svojim putem. Uvek sam otvorena za savete, ali na kraju mislim da je bitna vizija koju umetnik ima i da to treba to da izgura, bar donekle.

Ima li rivalstva među takmičarima ili preovladava prijateljstvo?

- Još uvek je sve prijateljski. Mislim da će svima nama značiti ovo iskustvo. Da podelimo našu viziju i muziku sa ljudima, to najveći poklon. Da se mi u stvari povežemo sa publikom, sad, šta će biti, to će ljudi da odluče, ali svakako mislim da je ovo jedno prelepo iskustvo.

Da li pobeđuješ?

- Verujem u sebe, svoj tim i nastup. Da, naravno. Ne bih bila ovde, tj. niko od takmičara ne bi bio ovde da ne veruje u sebe i u svoju muziku. Verujem da svi treba da odgovore - da, definitivno.

Kako ti se čine ostali izvođači? Ko su tvoji favoriti?

- Tam mi se baš sviđa... Sviđa mi se i Mimi Mercedez i Harem girls. To su neka tri favorita, ne znam kako bih izabrala. Svako ima svoj fazon, ne bih mogla da izdvojim jednog. Sviđa mi se što je svako izašao sa svojim fazonom.

Studiraš na Berkliju, kako uspevaš da uskladiš učenje i obaveze oko "Pesme za Evroviziju"? Šta u ovom trenutku ispašta?

- Pauzirala sam školovanje na neko vreme, dok se sve ovo ne završi. Pa, malo školovanje ispašta, ali svakako mislim da ništa ne gubim. Na kraju krajeva idem u školu baš za ove stvari. Stvaram svoju muziku, rastem kao umetnik, ne mislim da gubim. Ovo je divno iskustvo koje će mi mnogo pomoći u karijeri. Škola je tu, pa je tu. Uživam u svemu ovome.

Kako je studirati na jednom od najboljih univerziteta na svetu?

- Predivno iskustvo. Pored toga što sam napredovala kao muzičar, jako sam napredovala kao čovek. Vidici su mi prošireni, to ne može da se opiše rečima, to mora da se prođe. Mnogo sam zahvalna za takvo iskustvo. Tamo sam i upoznala mog producenta. Tako da, ni ova pesma ne bi nastala da nisam imala to iskustvo. Ne bih ni takav tekst mogla da napišem da nisam bila tamo. Promeni vas u svakom obliku, na svakom polju života se promenite, mislim na bolje. Jako sam zahvalna što sam mogla da prođem kroz tako nešto i što mogu da budem tamo sa stvarno najboljim muzičarima planete. Toliko talentovanih ljudi na jednom mestu, tako nešto nikad nisam videla.

Kad uporediš američku i srpsku muzičku scenu, šta je to što nam fali?

- Fali nam širine i slobode. Ovde prolazi određena vrsta muzike. Naravno, podržavam i poštujem svaku vrstu muzike iako lično ne pravim takvu muziku. Jednostavno, žao mi je što zbog toga određeni umetnici nemaju slobodu da se izraze, ali, naravno, nikad nije kasno da se to promeni. Mislim da idemo ka tome polako i jako sam srećna zbog toga. Ima mesta za sve umetnike, za sve žanrove, nadam se da ćemo da nastavimo u tom pravcu.

Ove godine na "PZE" učestvuju i dreg kraljice, kako to komentarišeš? Povela se polemika da li im je mesto u ovom takmičenju.

- Mislim da je svim umetnicima ovde mesto. Ako se vi deklarišete kao umetnik i ako imate neku ideju koju želite da prikažete ljudima i da se povežete sa njima, mislim da je to predivno. Neki ljudi komentarišu da li im je mesto ovde, da, mislim da jeste. U umetnosti nema pravila i stvarno se držim toga da sve može da bude umetnost.

Zašto Srbija, a ne Amerika za karijeru?

- Ne bih se ja oglasila da li Srbija ili Amerika, jednostavno želim da se ceo svet poveže sa mojom muzikom. Dva singla koja sam izbacila pre ove pesme su na engleskom, ne zato što ne volim svoj jezik ili moju državu, ja sam jako ponosna što sam iz Srbije i volim naš narod, ali želim da se što više ljudi poveže sa mojom muzikom, da me razumeju, samo zbog toga. Ne bih se ograničavala ni na Ameriku, ni na Srbiju, nego na svet, tako bih rekla.

U pesmi "Mask" pevaš na oba jezika, koji ti je bliži?

- Ne mogu da izaberem. Srpski je moj jezik, to mi nikad neće biti neprirodno, ali mi se sviđaju oba jezika. Bitno mi je da određene delove pesme svi razumeju, da više ljudi može da se poveže, samo zbog toga. Nema nikakvog drugog razloga.

U koji žanr bi svrstala svoju muziku?

- Nisam sigurna. Još se tražim kao umetnik, ne bih se ograničavala. Prva pesma je više pop, druga ima i repa. Volim jako da eksperimentišem.

Hoćeš li se voditi osećajima ili trendovima u daljem stvaranju muzike?

- Definitivno osećajima. Nisam nikad bila tip koji prati trendove, možda u nekom trenutku, ali za sada osećajima. Ono što je u meni, da prenesem ljudima.

Ko ti je najveća podrška trenutno?

- Mama, definitivno. Mama je zapravo i deo tima, ona mi je profesorka pevanja. Inače, ona predaje solo pevanje, tako da sam odrasla u muzici, u klasici prvo, zatim bluz i džez. Generalno sam ceo život u muzici, a ona je mi je najveća inspiracija. Odrasla sam uz nju, ona me je naučila svemu tome.

Koliko je teško kad ti je mama profesor? Koliko je stroga?

- Divno je što ona ume da odvoji to. Kad radimo nismo mama i ćerka, nego smo profesor i učenik. Mislim da drugačije ne bi funkcionisalo. Teško je odvojiti ta dva, ali mislim da ona radi fantastično posao.

Šta je rekla kad je prvi put čula pesmu? Da li je imala zamerke?

- Ona uvek ima neke ideje, ali to mi se i sviđa. Uvek mi kaže iskreno šta misli. Svidela joj se pesma odmah, imala je neke male zamerke oko pevanja pošto, jelte, ona zna najbolje što se toga tiče.

Kakav ti je plan za dalje, kada prođe sve što se dešava oko Evrovizije?

- Planiram da izbacujem što više muzike, da se što više krećem. Ovo je svakako divno iskustvo, ali želim da se bavim ovim. Definitivno nije kraj, ovo je samo početak.

Autor: Nikola Žugić