Uživa u LUKSUZU: Lusteri, mermer, kristalni konj i zlatni stubovi - Zavirite u hotel Dare Bubamare na egzotičnoj destinaciji (FOTO)

Pevačica Dara Bubamara godinama je jedna od najtraženijih na našoj estradi, zahvaljujući čemu je sebi omogućila luksuzan život.

Dara Bubamara je napravila predah od nastupa, pa hladne februarske dane provodi na egzotičnoj destiNaciji, a prelepim kadrovima pohvalila se na Instagramu. Muzička zvezda prvo se uslikala na plaži u izazovnom bikiniju, da bi kasnije pokazala kako uživa u raskošnom hotelu.

Noć je bila rezervisana za druženje sa prijateljicom i ispijanje koktela u prelepom ambijentu pored bazena.

Dara se pohvalila luksuznim lobijem hotela u kome je odsela, a prizor je njenim fanovima na pomenutoj društvenoj mreži oduzeo dah. Prostor je ukrašen zlatnim stubovima, a tu su i moćne statue kristalnih konja, kao i fontana, dok su podovi od mermera.

Ljubavni život intrigira

Inače, o ljubavnom životu popularne pevačice često se pisalo. Dara je navodno nekoliko meseci bila u ljubavnoj vezi sa vlasnikom lanca hotela u Crnoj Gori, koji je 10 godina mlađi od nje.

- Odavno je poznato da se na Daru lepe najzgodniji momci i to mahom oni mlađi od nje. Ona od početka leta uživa u vezi sa prebogatim dečkom Crnogorcem. Ovaj momak je od nje mlađi deset godina i drži lanac jednih od najluksuznijih hotela u Crnoj Gori. Malo ko može da parira Dari, a on može i to u svakom smislu. Totalno je odlepio za njom. Potiče iz imućne porodice. Baš se vole, a Bubamara planira i da ga predstavi javnosti jer su mnogo zaljubljeni - rekao je sagovornik za medije, a šta je još otkrio pročitajte u odvojenom tekstu.

Autor: Nikola Žugić