Naša pevačica završila na UŠIVANJU: Pala i rascepala bradu, sva modra i naduta (FOTO)

Pevačica Ruža Rupić imala je jednom prilikom nezgodu kada je pala, pa je udarila bradu prilikom pada, nakon čega je završila na ušivanju.

Ruža Rupić je objasnila kako nije pazila, a potom je slikala sve i potvrdila šta se tačno desilo.

- Ne znam šta mi je bilo, verovatno me je malo stigao i umor. Boli me ali nije strašno, Bogu hvala. Bilo je mokro ja nisam pazila. Verujte mi ozbiljne su pripreme za nove projekte koji me očekuju uskoro tako da verovatno i manjak koncentracije, Univerzum je tako hteo - objasnila je pevačica tada.

Podsetimo, Ruža Rupić kaže da je izgled većinom nasledila od oca, kao i da je to bio slučaj i sa grudima, te je odmah prvom prilikom ugradila silikone. Naime, Ruža tvrdi da je na sebi korigovala sve što je trebalo, tako da je danas zadovoljna svojim izgledom.

- Otkako sam prisutna u medijima pričam da nemam grudi, da sam grudi povukla na tatu.

Pre 10 godina sam imala saobraćajnu nezgodu, kada me udario auto, nosila sam gips preko cele desne strane. Polomila sam ključnu kost, nadlakticu i prvo rebro i onda sam nosila gips preko jedne dojke i bila je velika razlika.

Ove godine nisam klinka, uradila sam ovo da bih ja bila zadovoljna i da meni izgleda lepo. Ništa to nije preveliko - rekla je pevačlica ranije za Blic.

Autor: Nikola Žugić