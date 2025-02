Nada Obrić tri puta pobedila rak: Posle hemioterapije spala sam na 45 kilograma, JOŠ SE NE DAM

Pevačica Nada Obrić nekoliko je puta pobedila opaku bolest, a o svojim teškim životnim borbama otvoreno je govorila za "Premijera - Vikend specijal".

Ona je više puta istakla da je stres bio glavni okidač njenog lošeg zdravstvenog stanja.

- Znam ja od čega sam se razbolela. Stres je okidač, svakako. Imala sam mnogo stresova o kojima ne bih pričala i negde je moralo da eksplodira - rekla je pevačica jednom prilikom.

- Stvari koje su se meni izdešavale, da sam preživela tri karcinoma na tri mesta, a jedan s drugim veze nema. To je tog momenta svest da li ideš ili ostaješ, borba je strašna pred tobom. Noći provodite u razgovoru sa sobom. Svakom čoveku poručujem da je najstrašnije da padne. Naprotiv, ja kad sam saznala za dijagnozu, u ponedeljak saznajem, u četvrtak sam imala operaciju. Kad dođe noć i legneš sama sa sobom, onda je frka u glavi. Tu su deca i kad vidiš koliko se deca bore da ne prihvate tu činjenicu, u nekim momentima se ne zna da li oni teše mene ili ja njih. Tu želju i rešenost da mi pomognu po svaku cenu u tim strašnim noćima, kad mislite da ne možete više, ne mogu da opišem... Posebno posle hemioterapija, ja sam spala na 45 kilograma. Nisam mogla da šetam, da hodam... Ja sam išla sama, da ćerka ne vidi. Ista neverica, isti strah, ista ljutnja. Ista molba Bogu, sve je isto, rekla je Nada Obrić kroz suze u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

- U takvoj situaciji je najbitnije da ste u sigurnim rukama lekara. Deca su mene tako razmazila, shvatila sam kako sam odgojila sjajne ljude. Mirna ću da odem kad dođe vreme za to. Ja se još ne dam... Čovek mora da nađe razlog da se bori. Neverovatno je kako čovek shvati koliko je život lep. Pronađite motiv zbog kojeg ćete se dići. Molim gledaoce da idu kod lekara čim primete da im nije dobro. Divno je ako vam kažu da vam nije ništa. Inat me je vodio kroz čitav život, ali onaj pozitivan. Život me nije mazio, ali sam uvek imala neki pozitivni inat - zaključila je.

Nakon ginekološkog karcinoma, usledio je melanom, a onda i karcinom bešike.

- Ja sam naučila da slušam organizam, da pratim znake i to je bilo i ovaj poslednji put. Videla sam da nešto nije u redu, pritom ne znam šta nije u redu, ali videla sam da nešto oko bešike, nije u redu. Otišla sam na pregled, insistirala na skeneru, i onda je utvrđeno da imam ranu na bešici i to je operisano jednom, posle toga još jednom, posle toga još jednom i četvrti put je operacija trajala sedam i po sati. Sada sam skoro bila na kontroli - hvala Bogu pobeda, ispričala je pevačica u emisiji svojevremeno na RTS.

- Ljudi su prenosili da mi se karcinom vraćao više puta, ali to nije tačno. Ja sam imala rak na tri različita mesta - bešika, materica i mladež. Veze jedan s drugim nisu imali. Doktor mi je jednom rekao da u praksi nije video da neko ima tri karcinoma na tri različita mesta. Nisu bili naivni, srećom, na vreme sam odlazila na kontrole. Samo je bešika bila četiri puta zahvaćena, zato i apelujem na sve žene da se redovno pregledaju. U pet do 12 sam sredila mladež. Snagu sam crpela i u sebi i van sebe - ispričala je ona jednom prilikom.

