Mirko Kodić i dalje pati za pokojnim Šabanom Šaulićem: Kada je nestao sa ovog sveta, maltene nemam s kim da sviram...

Večeras će u MTS dvorani biti održan koncert "Zvezde među zvezdama" u organizaciji SEMUS, koji je posvećen legendarnom pevaču Šabanu Šauliću.

Brojni pevači izvešće neke od njegovih najlepših pesama, a brojne muzičke zvezde su najavile svoj dolazak da iz publike isprate ovo veče koje će sigurno biti za pamćenje. Među prvima je došao čuveni harmonikaš Mirko Kodić, koji je deo ovog programa u znak sećanja na kralja narodne muzike, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći pre šest godina u Nemačkoj kada se vraćao sa nastupa.

Ne krije da mu je i dan danas teško zbog Šabanovog iznenadnog odlaska.

- Ne pitajte me, 37 godina provedenih s njim, na koncertima, snimanjima, posle raznih kompozicija, filmova, on je deo mene. Kad je on nestao sa ovog sveta, ja maltene nemam s kim da sviram. Jako mi je teško bez njega. Večeras ću svim srcem posvetiti sve one njegove pesme koje budem odsvirao za pokoj duše njegove.

Kodić se prisetio kako su se upoznali.

- Upoznali smo se na Šabačkom vašaru, ja sam svirao pod jednim šatorom, on je pevao pod drugim. Rekao mi je: "Mali, dođi do mene pod moj šator, imam da te pitam nešto". Prvo njegovo pitanje je bilo: "Da li hoćeš da sviraš sa mnom?", a on je bio najpopularniji čovek u Jugoslaviji, Tito pa Šaban Šaulić. Kad me je to pitao, odmah sam rekao da. Zapamtio sam jednu njegovu rečenicu: "Da budeš disciplinovan, da me slušaš jer voz samo jednom dolazi, ako bude otišao teško ćeš uleteti u drugi". Ja sam to nosio u sebi sve ove godine i zato sam uspeo i ja da napravim veliku karijeru zahvaljujući njemu - rekao je za Kurir Mirko Kodić.

Autor: pink.rs