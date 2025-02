Šaban Šaulić za Anu Sević uradio posebnu stvar kad se porodila: Najžalije u životu mi je što to nisam zapisala

Pevačica i voditeljka emisije "Zvezde Granda" Ana Sević večeras je sa suprugom Danijelom Nedeljkovićem došla u MTS dvoranu na koncert u čast pokojnog Šabana Šaulića.

Pre nego što je ušla u salu ona se prisetila poznanstva sa kraljem narodne muzike , koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći pre šest godina.

- Prvog susreta se ne sećam, ali sam imala dosta prilika da provedem vreme s njim i da shvatim kolika je bio i ljudska i muzička legenda. Nisam s njim imala takvu relciju da bi on mene savetovao, ali mogu da kažem da sam imala privilegiju i čast da ga vidim u nekim opuštenim izdanjima kada je on daleko od scene i kada je on baš prava umetnička duša. Zaista je bila privilegija poznavati ga i biti u njegovom društvu - rekla je Ana na početku razgovora, pa otkrila koji joj je momenat sa Šabanom najdraži.

- Ima ih više, ali trenutak kada sam ja shvatila ko je on i šta je on je taj kada se rodila Lorena. Kada je čuo koje smo joj ime dali bukvalno mu nije trebalo dva minuta da smisli pesmu "Lorena" sa dve strofe i refrenom. Nešto što mi je najžalije u životu je što to nisam zapisla, to nigde ne postoji, a upamtila nisam. To mi je mnogo žao, to bi bio još jedan u nizu njegovih hitova, sigurna sam.

Sevićka je bez razmišljanja odgovorila i na pitanje da li postoji neko od njenih kolega ko bi mogao da nasledi Šabana Šaulića.

- Postoji, Darko Lazić. On će nastupati večeras. Naravno, Darko je jedna priča, Šaban je druga priča, Šaban je toliko izvrstan da je čast staviti te u isti koš s njim. Na tebi je sve ostalo, da se trudiš da ga nadmašiš, ali u stvari niko nikoga nikada ne može da nadmaši. Šaban je postavio toliko visok kriterijum i imao je nešto što je nosio u sebi, a s tim moraš da se rodiš.

