POBEDIĆU JER SAM HRISTOV VOJNIK Maja Nikolić s nogom u gipsu kod Amidžića: Neću operaciju, odradiću makar ostala bez noge!

Pevačica Maja Nikolić doživela je nezgodu tokom koje je slomila nogu, i to uoči nastupa na festivalu Pesma za Evroviziju, gde će pokušati da se izbori za status predstavnika Srbije na Evroviziji. Ipak, ni gips je nije sprečio da se pojavi večeras u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku.

Povređenu nogu stavila je u odgovarajući položaj, a potom Ognjenu otkrila šta se desilo.

- Polomila sam samo tri kosti. Skočni zglob ima 37, a ja sam polomila tri. Na mrežama ide ove godine:"Maja mora da pobedi i da dovede Evropu", zato sam došla. Ja ću pobediti zato što sam Hristov vojnik, junački sam izdržala. Boli da ispadaju oči, ne zezam se - rekla je ona u emisiji "Amidži šou", a potom dodala:

- Skinuću gips, nosiće me, pravim spektakl, nose me gore, spuštaju me. Igraću na levoj nozi, ova noga je neupotrebljiva, ovako visi. Hvala doktoru, on je čovek u čudu. Hteo je operaciju, ja sam rekla:"Molim?! Meni nećete operaciju. Ja ću da dođem 28. uveče kad se završi, sama da legnem". Kaže on:"Ne može to tako", ja kažem:"Mene to ne zanima, ja odoh da odradim makar ostala bez noge, igraću na trepavicama". Ovo je specijalno vreme da dovedemo Evropu i svet u Beograd.

Na pitanje šta će ukoliko na festivalu pobedi Mimi Mercedes, koja takođe gostuje na Pinku, rekla je:

- Ona je toliko divna i skromna. Forsirate neki rat... - rekla je Maja.

Autor: D. T.