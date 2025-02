PIPA ME ČOVEK OTKAD SAM DOŠLA Maju Nikolić spopao Desingerica: Loži se na štake i gips, BOLESNIK!

Pevačica Maja Nikolić došla je večeras u "Amidži šou" na Pinku s polomljenom nogom, koja joj je u gipsu, a posebno je bila interesantna Dragomiru Despiću Desingerici, koji se smestio tik do nje.

Njih dvoje su sve vreme jedno drugom upadali u reč, a potom je Maja otkrila da je Desingerica bacio oko na nju:

- Svi se lože na štake i na gips, bolesnici! Pa jeste, pipa me čovek otkad sam ušla - rekla je Nikolićka, međutim Despić nije ostao dužan:

- Ja imam dve štake u kolima za svaki slučaj, ako treba da idem preko reda - rekao je on, pa udelio kompliment Maji.

- Volim te, mnogo si lepa - u svom stilu nastavio je Desingerica.

Inače, Maja će se takmičiti na izboru za srpskog predstavnika na ovogodišnjoj Evroviziji, pre čega joj se desio peh.

- Polomila sam samo tri kosti. Skočni zglob ima 37, a ja sam polomila tri. Na mrežama ide ove godine:"Maja mora da pobedi i da dovede Evropu", zato sam došla. Ja ću pobediti zato što sam Hristov vojnik, junački sam izdržala. Boli da ispadaju oči, ne zezam se - rekla je ona u emisiji "Amidži šou", a potom dodala:

- Skinuću gips, nosiće me, pravim spektakl, nose me gore, spuštaju me. Igraću na levoj nozi, ova noga je neupotrebljiva, ovako visi. Hvala doktoru, on je čovek u čudu. Hteo je operaciju, ja sam rekla:"Molim?! Meni nećete operaciju. Ja ću da dođem 28. uveče kad se završi, sama da legnem". Kaže on:"Ne može to tako", ja kažem:"Mene to ne zanima, ja odoh da odradim makar ostala bez noge, igraću na trepavicama". Ovo je specijalno vreme da dovedemo Evropu i svet u Beograd.

Autor: D. T.