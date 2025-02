TI SI NARKOMAN I PSIHIJATRIJSKI SLUČAJ! Maja Nikolić napala Desingericu kod Amidžića, pa zapretila voditelju: Videćeš ti, budeš li me sledeći put...

Ove noći gori studio Ognjena Amidžića u Šimanovcima zbog žestokih svađa pevačice Maje Nikolić i repera Dragomira Despića Desingerice!

Maja je, naime, predstavila pesmu "Žali srce moje", kojom želi da Srbiju predstavi na ovogodišnjoj Evroviziji.

- Ljudi, nama treba dostojanstvo, šta je bre vama?! Mi ne idemo sa glupim pesmama u svet, kao Lordi, neki debili koji su pobedili. Idemo da predstavimo zemlju, da se ponovo vrati glamur i prava muzika, ovo je srpski etno-pop - rekla je Maja, a potom se Desingerica našalio i zapevao stihove svoje nove pesme "Pumpalica":

- Kažu da sam narkoman i da šijem lekove - pevušio je Despić, što je izrevoltiralo Maju.

- Evo, svako priča o sebi! A videćeš ti, ako me dovedeš sa narkomanom u emisiju sledeći put i sa nekim ko ima dijagnozu, ko je psihijatrijski slučaj, ti ćeš mi odgovarati! On je i sve to - rekla je Maja.

Nekoliko minuta pre toga su se takođe posvađali. Problem je nastao kada je trebalo da se dogovore koju će pesmu na engleskom jeziku zajedno otpevati. Desingerica je iskoristio priliku da Maju prozove da pesme peva na izmišljenom jeziku.

- Ja znam sve samo što, iskreno da kažem, ne znam tačno reč po reč, ali se Maja i ja tu ni ne razlikujemo - rekao je Desingerica, a Maja je skočila kao oparena.

- E, sad ću da vam nešto kažem, pošto se svi sprdate na Majin račun. Ja nisam tvoja žena, molim te da se ne dereš na mene. Ja sam diva - rekla je ona, međutim reper se tu nije zaustavio.

- Ti si Divna DNK - poručio je on.

- Prvo da mi se izviniš! Treba da stojiš mirno dok ja pričam. Ne obraćaj mi se, ja nisam tvoja žena! Završila sam džez akademiju na engleskom jeziku, spelujem, pišem, čitam na engleskom, govorim ga kao maternji i jako je ružno da neko govori nešto i omalovažava me. Živela sam u Americi, ja sam pre svega festivalska pevačica. Jako je ružno da neko govori da ja ne znam engleski jezik - pravdala se Maja.

Autor: pink.rs