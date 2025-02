Da mi nije pevala prateće vokale nikad ne bi bila uspešna: Maja Nikolić žestoko potkačila Aleksandru Radović

Pevačica Maja Nikolić gostovala je u emisiji "Amidži šou" na Pinku gde je otvoreno govorila o svojim koleginicama za koje je bila pitana, a posebno se osvrnula na Aleksandru Radović.

Naime, nju su ljudi sa Instagrama upitali zbog čega ima loše mišljenje o Aleksandri, što je ona demantovala. Ipak, potkačila ju je u svom stilu.

- Ja nemam loše mišljenje o njoj. Ona odlično peva, ne bi bila moj prateći vokal sedam, osam godina da je drugačije. Devojka da nije moj prateći vokal bila nikad ne bi bila uspešna jer sam bila, da se setite, najveća zvezda od 1993. do 2000., a onda sam otišla i živela u San Dijegu u Americi - rekla je Maja.

Inače, ona se sinoć tokom emisije u više navrata posvađala s Dragomirom Despićem Desingericom koji ju je uporedio s Divnom DNK.

- Treba da stojiš mirno dok ja pričam. Ne obraćaj mi se, ja nisam tvoja žena! Završila sam džez akademiju na engleskom jeziku, spelujem, pišem, čitam na engleskom, govorim ga kao maternji i jako je ružno da neko govori nešto i omalovažava me. Živela sam u Americi, ja sam pre svega festivalska pevačica. Jako je ružno da neko govori da ja ne znam engleski jezik - pravdala se Maja, koja ga je potom izvređala.

- Evo, svako priča o sebi! A videćeš ti, ako me dovedeš sa narkomanom u emisiju sledeći put i sa nekim ko ima dijagnozu, ko je psihijatrijski slučaj, ti ćeš mi odgovarati! On je i sve to - rekla je Maja.

Autor: D. T.