Dobila sina sa bivšim monahom: Sin Ivane Žigon nosi dedino ime, a zbog jednog razloga ima njeno prezime

Glumica Ivana Žigon na Vidovdan 2006. godine udala se za 11 godina mlađeg Grigorija Brkovića koji je zbog nje napustio monaški život.

Iako je brak Ivane i Grigorija doživeo krah, iz te ljubavi rodio se sin Stefan Stevo koji nosi majčino prezime.

- Prezime je dobio po želji njegovog oca (Grigorija), koji je imao dovoljno širine da kaže: ‘Pošto veliki glumac Stevo Žigon nije imao muških unuka, da se to prezime ne bi zaustavilo, naše dete, ako bude muško, neka se preziva Žigon’ - rekla je glumica jednom prilikom..

Grigorije je zbog ljubavi prema Ivani napustio monaški život.

- Iako smo se Grigorije i ja rastali pre nekoliko godina, mi smo, zahvaljujući sinu, i dalje porodica. Griša je sve bolji otac. Sada ima svoj teniski klub u Vinči i Stevo tamo uživa sa puno omladine.

- U svemu čemu ga je otac naučio, od fudbala do šaha, Stevo je perfektan. Polako se navikavam na ulogu majke iz drugog plana, tata je u ovim godinama najvažniji - izjavila je svojevremeno Ivana u intervjuu za "Gloriju".

Stefan Stevo je neverovatno duhovit i nesnosno tvrdoglav, ali mu sve oprostim kad ga vidim da čita. Voli da mi odgovori poslovicom, jer zna da će me to razoružati i da ću ga posle takve oštroumnosti pustiti da sa svojim društvom igra igrice i do tri ujutru, što mi, naravno, ne služi na čast.

Ponekad mi se zavrti u glavi kad me okrene oko svog malog prsta, ali se malo utešim kad se setim svog detinjstva - priznala je glumica koja je nedavno proslavila 57. rođendan.

