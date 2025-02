Ljubavni život naše pevačice šokirao sve! Otkrila detalje iz prošlosti: Imala sam 15 godina i bila sam sa profesorom

Pevačica Vesna Zmijanac bila je jedna od najlepših žena u Jugoslaviji, a njen ljubavni život oduvek je intrigirao javnost.

Vesna je u svojoj autobiografiji "Kad zamirišu jorgovani" otkrila nepoznate detalje privatnog života, a priznala je i da je bila u vezi sa profesorom matematike kada je imala 15 godina.

- To prvo ljubavničko iskustvo bilo je nekako zbrzano, užurbano, ne mnogo maštovito, lišeno posebnosti i svečarskog raspoloženja. Ne mnogo bolno, ali u grču - prepričavala je događaj Vesna koja je srednju školu pohađala u Austriji kod majke, a veza sa nastavnikom se desila kada se vratila u Srbiju.

Vesna: "Razlika u godinama takođe nije predstavljala smetnju"

- Kad sam završila osnovnu školu, prešla sam da živim kod majke Kovine u Beč, ali sam pre toga već bila u nekom odnosu s nastavnikom matematike. Međutim, kada sam posle završene prve godine srednje došla na raspust u Kraljevo, naša veza je postala zaista ono što se vezom, ljubavnom vezom dvoje ljudi. Sve prepreke su bile uklonjene. Ja mu više nisam bila đak, a iako maloletna, već tada sam izgledala nešto starije za svoje godine. Razlika u godinama takođe nije predstavljala smetnju. Bar ne meni. Trebao mi je neko stariji, neko u kome sam, i ne znajući, zapravo tražila oca. Isprva mi je smetalo što je to bio moj nastavnik, čovek koji me je znao bukvalno odmalena, koji me je ispitivao i ocenjivao, ali je blizina učinila svoje, a njegovo pristajanje da veza bude javna (šetali smo držeći se za ruke) u meni je otklonila svaku nelagodu - ispričala je ona.

- Valjda je tako i moralo da bude kad se sve uzme u obzir. Kažem sve, a mislim na vreme (prvi mrak), mesto (šetalište kraj Ibra) i na nas učesnike. I toliko o tome - do detalja je opisala odnose sa nastavnikom. Ponovilo se još dva puta tokom mog raspusta, uvek u približno istim okolnostima i s gotovo istim krajnjim rezultatom i osećanjem. Nije bilo mučno, daleko od toga, ali nekako previše obično.

