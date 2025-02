Rekao mi je da se udam što pre, jer od PEVANJA NEMA NIŠTA: Viki otkrila ko je bio protiv njene karijere, a evo ko je prepoznao njen talenat

Pevačica Viki Miljković otkrila je da joj je jedan kompozitor svojevremeno savetovao da prestane da peva i da počne da se bavi nečim drugim.

Viki je naime, objasnila da Dragan Aleksandrić nije uvek bio za to da bude zvezda, što joj je jasno stavio do znanja.

- Dragan Aleksandrić je procenio da nisam talentovana i rekao je mom ocu da treba da završim školu i da se udam, a da od pevačke karijere nema ništa. Tada su mi sve lađe potonule. Možda me on nije pažljivo slušao jer je bio prezauzet, a možda ja nisam bila dovoljno zrela, bila sam dete. Otac mi je rekao da je to završena priča.

Ipak, nisam odustajala i posle godinu i po dana ubedila sam ga da se obratimo Marini Tucaković, koja je prepoznala moj talenat. Uspela sam i da završim školu i da se udam, tako da je s te strane Aleksandrić bio u pravu - ispričala je svojevremeno Viki u emisiji "Iz profila".

Godinama kasnije, Dragan je rekao kako verovatno u to vreme nije obratio dovoljno pažnje na Viki.

- Savetovao sam joj da nastavi školu, da završi fakultet, što je ona i uradila. Ali je u pevanju napravila odličan posao. Ona i Taške su super tandem, on je predivan momak - izjavio je kompozitor.

Autor: N.B.