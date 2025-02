Porodila se naša pevačica: Na svet donela dečka, pa se obratila svom suprugu emotivnim rečima (FOTO)

Porodila se pevačica Danica Krstić i na svet je donela dečaka.

Tim povodom se na društvenoj mreži Fejsbuk oglasila njena majka Slađana Najdanović koja je sa svima podelila ovu lepu vest.

- Muško, postala sam baka - napisala je Slađana.

Nakon nje se oglasila i sama pevačica na Svom Instagramu:

- Hvala ti što si me ostvario kao ženu i što smo danas napokon dočekali našeg dečaka!

Podsetimo, Danica Krstić se pre dve godine udala, kada je sudbonosno “da” izgovorila izabraniku Nikoli, koji je po zanimanju stomatolog. Oni su prošle godine saznali da će postati roditelji dečaka.

- Rad na sebi mi je pre trudnoće pomogao da sve gledam potpuno drugačije, a trudnoća se desila kao zdrav nastavak celog tog procesa. Da se svašta nešto promenilo zbog trudnoće, jeste i pretpostavljam da će se tek menjati, ali ono što je meni bilo bitno jeste da sve to prigrlim i uživam u ostvarivanju majčinske uloge i da uspem da sačuvam neku lepu i zdravu energiju za koju sam se jako potrudila da je steknem- kaže za “Blic” Danica Krstić.

Danica je uložila mnogo truda u očuvanju naše tradicije. Upitana da li bi nekada u budućnosti eksperimentisala i snimila nešto sa folk pevačima, Danica je odgovorila:

- Iskreno nisam imala takve planove. Kako sam starija sve me više vređa kolektivna nesvest i needukovanost. Često je znalo da me uvredi to što ljudi ne shvataju razliku između umetnika i komercijalnih pevača. Pre svega jako mi je tužno kada dobijem pitanje u kojoj kafani radim, jer je ljudima neshvatljivo da i u ovakvo vreme postoje koncertni pevači, koji ne žele da svoju umetnost smeste u ambijent kafane, diskoteke ili nekog restorana. Moji principijalni stavovi su me do sada skupo koštali, ali ja ne želim da budem izvođač koji će dozvoliti da nešto što je naša kulturna zaostavština bude uniženo zbog kolektivne nesvesti i nevaspitanja naroda. Pored ljute i teške borbe, raduje me to što sa druge strane postoje ljudi koji podržavaju moj rad, razumeju ga i cene, jer zahvaljujući našim zajedničkim naporima naša tradicionalna muzika kao deo našeg kulturnog identiteta će imati jedno lepo mesto na sceni, kako joj i dolikuje.

Autor: N.B.