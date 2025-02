KORISTIO SAM NARKOTIKE, NAJČEŠĆE VIKENDOM, ALI SAM VIŠE IMAO PROBLEM DA SE SKINEM SA... Harao je devedesetih, a sad otkrio najveći porok

Pevač Nebojša Kostrešević, Neša Twins, koji je popularnost stekao devedesetih kao član grupe Twins, sada je govorio o svom životu i karijeri.

U javnosti se dosta pričalo o tome da je Nebojša koristio narkotike i da je bio zavisnik od istih. On je sada demantovao navode i tom prilikom rekao da su njegov porok bile žene.

- Ja sam možda dva puta mesečno koristio narkotike, najčešće vikendom. Nisam za vreme svirke, to se dešavalo uglavnom kada izađem privatno u grad. Nisam nikada bio u fazonu da se svaki dan drogiram. Ja sam se družio sa ljudima koji su takvi i onda te to društvo oblikuje - rekao je on.

Pored toga, Neša je otkrio da on nije zavisnik od narkotika, već od žena.

- Nisam išao ni na kakvo odvikavanje, jer nisam aktivno koristio narkotike. Više sam imao problem da se skinem sa žena, nego sa droge. Teže se skinuti sa žena nego sa narkotika, jer strast je to. Ja nisam upoznavao dvojke kakve su u duši, već me samo zanimalo njihovo telo i ti onda tu postaneš rob seksualne strasti, kao što je neko rob kocke - izjavio je Neša, koji nije želeo da otkrio tačan broj devojaka sa kojima je bio:

- Nisam imao puno devojaka. Sa 18 godina sam 56 imao devojka, toliko sam izbrojao, kasnije više nisam brojao. Ne želim da se hvalim tim stvarima - ispričao je pevač.Neša Twins je takođe rekao da mu je mnogo pomogao Bajaga, koji je uradio prvi album za grupu.

Autor: M.K.