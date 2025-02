Isplivali novi detalji! UHAPŠENI bivši verenik Milice Todorović njenu nekretninu gledao koju svoju, dovodio prijateljice kad pevačica NIJE kod kuće!

Prašina koja se podigla nakon što je bivši dečko Milice Todorović Mario uhapšen još uvek se nije spustila.

Kako piše Kurir, navodni biznismen iz Hrvatske koji je u pritvoru zbog prevare više osoba se toliko odomaćio u nekretnini pevačice Milice Todorović, gde je živeo da ju je prijateljima predstavljao kao svoju.

- Mario je bio ponosan što je zaveo poznatu pevačicu, ali je tu igrao dvostruku igru. On je ostajao u njenom stanu i kad ona nije bila kod kuće, kad je nastupala širom regiona. E tada bi pozivao svoje drugarice da mu dođu u goste. Kada bi ga pitale kad je kupio stan, on bi samo promrmljao, konkretan odgovor nije dao, ali bi se hvalio da je sve njegovo. Niko do njegovog privođenja nije znao da je zapravo živeo kod nje na Novom Beogradu. Iz njenog stana su ga i odveli pred države organe. Tada je klupko počelo da se odmotava i na površinu da izlaze detalji koji su se do tada krili - završava naš izvor dobro upućen u život i rad Maria, a naročito njegov emotivni život.

Podsetimo, nakon što je ekipa emisije "Paparaco lov" otkrila identitet pevačicinog dečka,on je priveden nadležnim organima u našoj zemlji.

Milica se nakon skandala oglasila i istakla da je odavno sama i da neće da komentariše novonastalu situaciju koja ima veze sa Mariom.

