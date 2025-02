Zbog ove pevačice se razveo Neša Tvins: Nju je najviše voleo, a nakon razvoda se preselio u drugu državu

Pevač je govorio o svojim bivšim ženama, ali i najvećoj ljubavi, sa kojom nije bio u bračnoj zajednici

Nebojša Kostrešević, javnosti poznatiji kao Neša Twins iza sebe ima buran ljubavni život. Pevač je sada govorio o svojim bivšim ženama, ali i najvećoj ljubavi, sa kojom nije bio u bračnoj zajednici.

- Moju prvu suprugu sam upoznao preko Čede Čvorka i sa njom imam sina Manuela. Tada sam bio jako mlad i naš odnos je bio toplo-hladno. Mene je ponela karijera, imao sam milion devojaka sa svih strana. Nisam bio cvećka, ali nije me ni bolelo uvo. Varao sam je, ali sam se trudio da sakrijem to. Nas dvoje smo se razveli 2002. godine - rekao je pevač.

Neša je otkrio da je njegova najveća ljubav bila devojka sa kojom je snimio svoj veliki hit, a koja je nekada pevala u grupi Trik FX sa Natalijom i Sanijem.

- Ja sam posle toga ušao u vezu sa Enom, sa kojom imam duet "Stara bagra". To je bila devojka u koju sam bio najviše zaljubljen. U Enu sam se zaljubio dok sam bio u braku sa prvom ženom. Mi smo bili zajedno i ja sam morao da izaberem između njih dve. Na kraju sam se i razveo. Bio sam devet godina sa Enom i to je na kraju, kao i svaka veza, puklo - rekao je on, pa otkrio zašto je ta veza pukla:

- U Eninom i mom odnosu se svašta iskomplikovalo. To je osoba koju sam najviše voleo, a oboje smo činili velike greške. Ne bih ulazio u detalje, bilo je grešaka, neću da se vraćam u to. Da je bilo suđeno, mi bismo bili i dalje zajedno, ali očigledno nije bilo usđeno.

Kostrešević je ispričao da za razliku od prve, drugu ženu nije varao.

- Sa drugom suprugom sam bio deset godina u braku. Posle 10 godina smo shvatili da smo različiti. Dosta smo se menjali kroz vreme nas dvoje. Nju za razliku od prve spruge nisam varao. Ja sam već 2004. godine otišao u Jerusalim da se krstim i tada sam raščistio, tako da, nisam je varao - istakao je Neša.

Pevač je zatim otkrio da se verio okrenuo kada je raskinuo sa Enom, jer je tada prolazio kroz najtežo period u životu.

- Najtežio period mi je bio kada sam raskinuo sa Enom. Nakon toga sam se posvetio veri i Bogu i onda sam otišao u Švajcarsku i nisam želeo da izlazim iz stana nigde, to je period 2010. godine - ispričao je Neša Twins.

Inače, on je otkrio da mu je na početku karijere pomogao Momčilo Bajagić bajaga, a priznao je i da je u mladosti dva meseca koristio narkotike.

Autor: M.K.