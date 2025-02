Ovo je suprug Vere Matović: Za njih se kaže da su najbogatiji bračni par na estradi, a zbog njega je spakovala kofere i otišla na kraj sveta (FOTO)

U skladnom braku su već dugi niz godina.

Naša proslavljena folkerka Vera Matović godinama je u skladnom braku sa harmonikašem Ratomirom Raćom Matovićem.

Bračni par Matović važi za jedan od najbogatijih na estradi. Oni poseduju luksuznu vilu u elitnom delu Beograda koja vredi neverovatnih dva miliona evra, a imaju i pozamašnu kolekciju umetničkih dela.

Njih dvoje su se u utorak pojavili zajedno na kocertu posvećenom kralju narodne muzike Šabanu Šauliću.

Vera je jednom prilikom objasnila kako je upoznala svog supruga, te kako su svoje bogatstvo godinama sticali i umnožavali.

Moj brat i ja smo radili i on je došao u našu grupu. Naravno, brat i sestra su imali svoj bakšiš. Tada sam bila Ostojić. Pošto je bila to jedna kuća, on je nosio kući taj bakšiš. I tada je moj sadašnji muž pitao mog brata zašto meni ne da pola bakšiša da kupim haljine, cipele, čarape... Od tada je moj brat počeo meni da daje deo bakšiša. Mi smo muzikom stekli mnogo, roditeljima smo iskopali bunar, dosta smo zarađivali - otkrila je pevačica svojevremeno u emisiji "Rada sam" na televiziji Pink.

