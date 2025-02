Ne odvaja se od dečka: Majka Darka Lazića vodila partnera na nastup sina, a evo gde su se provodili pred isti (FOTO)

Majka folk pevača Darka Lazića Branka Lazić, ne odvaja se od partnera Dragana, a sada je pokazala kako su uživali u restoranu, pred koncert na kojem je njen naslednik pevao, gde ga je takođe vodila.

Naime, Branka je sa Draganom otišla na nastup na kom se Darko pojavio kao specijalni gost, te su uživali zajedno u publici.

Ako je suditi po osmehu koji Branka ima na licu dok sedi pored Dragana, nema sumnje da ljubav cveta.

Podsetimo, majka pevača Darka Lazića, Branka Lazić, već neko vreme uživa u vezi sa Draganom Paunovićem, a nedavno je njen izabranik u javnost plasirao vest da je došlo do tajnog venčanja.

Dragana je iskreno govorio o Darku, te je objasnio da da ga ceni i poštuje.

- Ja sam kod Darka u kući bio dva puta. Jednom kad je bila svadba i drugi put kad je bila slava. U kući svekrve nisam bio, odnosno kod Darkove babe, zbog poštovanja. Ni sa kim nisam u svađi i ni sa kim nemam problem. Darko je odličan dečko, njegov brat isto i u super odnosima sam sa njima.

Što se tiče mog i Brankinog venčanja, papirološki smo završili, da bi mogli da boravimo u Austriji. Zato što ja posedujem holandski, a ona srpski pasoš. Prijavljeni smo kao partneri. To nije zvanično venčanje. Sa Darkom stvarno nemam nijednu nesuglasicu, on i ja smo dan-danas mnogo dobri. Stvarno nemam nijednu ružnu reč da mu kažem, niti je on mene zvao da mi zapreti.

Autor: N.B.