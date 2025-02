U poternici Interpola navodi da ga traže od Južne i Severne Amerike, preko Monaka, Andore, Ukrajine, Rusije, Severne Afrike, Bliskog Istoka, Izraela, Kipra, pa sve do Okeanije...

Hrvatski državljanin Mario B. (34), bivši verenik pevačice Milice Todorović, koji je nedavno uhapšen u Beogradu na osnovu Interpolove poternice, ponudio je sudu 20.000 evra kao kauciju u zamenu za puštanje na slobodu, ali je njegov zahtev odbijen.

Zanimljivo je, kako kaže naš sagovornik, da se u poternici Interpola navodi da ga traže od Južne i Severne Amerike, preko Monaka, Andore, Ukrajine, Rusije, Severne Afrike, Bliskog Istoka, Izraela, Kipra, pa sve do Okeanije... Prema njegovim rečima, na kraju ove liste navode se i Crna Gora, BiH i Severna Makedonija, kao zemlje u kojima bi se mogao naći, a tek na kraju i Srbija u kojoj je sve vreme boravio.

Nalog za hapšenje

- Mario je ušao u Srbiju legalno, sa svojom ličnom kartom on je izašao iz Hrvatske - kaže naš sagovornik.

Za Mariom B. raspisana je međunarodna poternica Interpola Zagreb za krivično delo prevare i falsifikovanje po krivičnom zakonu Hrvatske. U izveštaju Interpola se, prema njegovim rečima, navodi da je Opštinski krivični sud u Zagrebu 8. januara 2025. doneo nalog za hapšenje zbog krivičnog dela prevare, a da je Interpol Zagreb 12. februara 2025. za njim izdao poternicu, po kojoj je već sutradan, 13. februara 2025. uhapšen u Beogradu.

- Postupak zbog kojeg je zatraženo izručenje je pokrenut pre sedam godina, tačnije 2018. zbog krivičnog dela prevare. Ovaj postupak još uvek traje, a Mario se tereti za navodni dug od 4.000 evra, jer se 11. jula 2018. godine taksisti S. D., kao putnik u taksiju, lažno predstavio kao Tomislav Varga i dogovorio da od njega kupi automobil "reno megan". Tada se obavezao da ce u roku od 20 dana da uveze novije vozilo iz inostranstva u vrednosti od 8.400 evra u zamenu za taksistin "reno megan" i doplatu u kešu od 3.200 evra. Kada mu je S. D. predao vozilo, nije ispunio svoje obećanje već je 24. jula 2018. taj auto prodao trećoj osobi. Krivično delo lažnog predstavljanja, koje mu je bilo stavljano na teret, u međuvremenu je zastarelo - navodi izvor i ističe da suđenje traje već sedam godina jer Mario osporava dug od 4.000 evra za koliko se tereti:

Da li se neko sveti

- Taj iznos za njega nije sporan. Međutim, on tvrdi da je taksista njemu dužan jer je oštetio vozilo iz njegove rent-a-car agencije. Mario je znao za jedno veče da potroši 4.000 evra, a posle hapšenja je Višem sudu u Beogradu ponudio 20.000 evra kao kauciju u zamenu za puštanje na slobodu. Predložio je da ga puste sve dok Hrvatska ne pošalje kompletnu sudsku dokumentaciju i dok se ne utvrdi da li su ispunjeni uslovi za izručenje. Ta procedura može da potraje i 40 dana. Tačnije, Hrvatska ima rok od 40 dana, po zakonima Srbije, da dostavi sudsku dokumentaciju. Hrvatska je mogla da se obrati Srbiji sa zamolnicom za izručenje, koju prati sva sudska dokumentacija, po kojoj je moglo odmah da se odlučuje, dok ovako mora da se ceka dostavljanje sudskih spisa. Posle ovoga se nameće pitanje da li se neko sveti Mariu i da li su nekome zasmetali tekstovi u novinama i na portalima o njegovoj veridbi i skupocenom prstenu čija je vrednost navodno 150.000 evra, kojim je zaprosio poznatu pevacicu - kaže naš sagovornik.

Podsetimo, advokat Aleksandar Šćekić, branilac Marija B., rekao je pre nekoliko dana za Kurir da je njegovom klijentu određen ekstradicioni pritvor.

- Hrvatska je protiv njega podigla međunarodnu poternicu dan pre njegovog odlaska u Srbiju, on nije znao za poternicu. Smatramo da nije potreban pritvor, ovde se radi o krivičnom delu za koji je predviđena kazna do pet godina zatvora. On često dolazi u Srbiju i nije došao ovde da bi se krio od zakona. Mario je rekao da nije kriminalac, da je biznismen i da zarađuje mnogo veće sume novca od spornih 5.000 evra za koje se tereti. - rekao je tada Šćekić.

Autor: M.K.