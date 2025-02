Brak Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića dugo intrigira javnost zbog velike razlike u njihovim godinama.

Verica Rakočević je 35 godina starija od svog supruga Veljka Kuzmančevića, a u jednom od intervjua je izjavila kako ona izdržava svog supruga.

- Istina je, izdržavam ga. To je činjenica, ako je to nekom bitno. Mislim da je mnogo veća tragedija ovog društva to što čovek s takvim potencijalom radi za platu od 35.000 dinara i nema mogućnost da pokaže koliko zna i ume. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke, te nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Neki kažu da je Veljko sa mnom zbog para, ali ja sam sigurna da će on jednoga dana napraviti veliku karijeru i da me ni tada neće ostaviti - rekla je Verica tada.

Podsetimo, Verica Rakočević i suprug Veljko Kuzmančević imali su, kako navode, neprijatnu situaciju sinoć na Avali kada im je komšija, kako oni tvrde, pretio i zbog čega je policija morala da reaguje.

Javnost brujala o njihovom venčanju

Inače, venčanje modne kreatorke Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića, te 2013. godine ni po čemu nije bilo standardno. Mediji su tada danima brujali samo o njima, a imajući u vidu da je razlika u godinama između njih 35 godina, mnogi su im predviđali brodolom, koji su oni demantovali na najbolji mogući način, tako što su ostali zajedno i dan danas se jednako vole i kao i tada.

- Veljko mi je poslao poruku na Fejsbuk, uz pitanje da li bismo mogli da sarađujemo. Pomislila sam da hoće da bude maneken i odgovorila mu da ne pravim garderobu za muškarce. Objasnio mi je da je muzičar, da mu se dopada to što radim, a pošto svaka revija ima muzičku podlogu predložio saradnju. Rekla sam mu šta je tema revije koju pripremam, on mi je poslao svoju ideju i tako je sve krenulo - otkrila je Verica svojevremeno u emisiji "Venčanje od A do Da" malo poznat podatak kako je započela njena romansa sa sadašnjim suprugom.

