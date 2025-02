Džehva nikad bešnja: Javno se obračunala sa fanom, POBESNELA kada je videla ovaj komentar, nije mogla da se smiri SATIMA (FOTO)

Pevačica Teodora Džehverović odgovarala je fanovima na pitanja koja su joj postavljali na Istagramu.

Bilo je tu raznih tema, ali jedno pitanje i to od ženskog fana je pevačicu Teodoru Džehverović potpuno razljutilo.

- Zašto si se toliko ugojila? Na tvoju visinu je baš ružno - poslala joj je jedna devojka.

Besna Teodora joj je bez dlake na jeziku odgovorila:

- Evo, ovo je klasičan primer nezadovoljne devojke koja je ne treba da vam bude u blizini. Želi da se osećam takođe nezadovoljno, jer, znate, ona zna koliko bih ja to kilograma trebala da imam. Devojko draga, za tebe sam najbolja i može pored mene da stane 200 devojaka, ja ću biti svesna da imam ono nešto što samo mene krasi, bila debela, mršava... - napisala je Teodora.

- E tako želim da i svaka devojka koja me prati kaže svakome ko pokušava da prodrma njeno samopouzdanje - dodala je ona.

Pevačica dugo nije mogla da se smiri zbog ovog komentara pa se posle sat vremena vratila na tu temu i detaljno pisala o njoj.

- Imam potrebu da se nadovežem na temu kilaže. Nisam postavila taj odgovor da bih dobijala vaše poruke "nikada bolje nisi izgledala", iako sam neizmerno zahvalna na svakom lepom komentaru (svako voli da pročita nešto lepo o sebi, pa tako i ja). Suština je bila da dam do znanja svim devojkama da i devojke, koje važe za devojke koje lepo izgledaju, dobijaju ovakve poruke, još gore što je od žena. Žalosno je što danas svako ima pravo da da svoje mišljenje, ne razmišljajući kako će to uticati na nekoga. Ja mnogo radim na sebi i to više neće tako uticati na mene, ali nekada to nije bilo tako - napisala je Teodora, pa zaključila:

- Ja sam završila baletsku školu. Nikada nisam bila dovoljno mršava za balet i počela sam da povraćam na silu. Hvala dragom Bogu, pa sam uspela da se sama izborim i nisam imala veće posledice, ali sam mogla da imam. Ovo je za sve devojke koje se pate sa kilažom i tim problemima. Želim da nikada zbog nekih standarda lepote ne ugrožavate svoje zdravlje. Nije jelo cigara, guarana i kafa, već voće, povrće, proteini, sve ono što zdravo utiče na vaš organizam i psihu! ' navela je Džehva pa nastavila:

- Dosta poruka mi je stiglo "kako da se rešim depresije i anksioznih kriza", počnite kvalitetno da se hranite! Ne uzimajte Ozempic i razne gluposti koje propagira ovaj internet da biste smršali. Hranite se zdravo, da biste bili zdravi, a ne lepi za tamo neke "ljude". I naravno, nemojte biti opterećeni, dajte nekad sebi i pravo na čokoladu, palačinke i ono što volite da jedete, bitan je balans u svemu! Ali, pre svega, najbitnija je ljubav prema sebi, ali i prema drugima! Nemojte se usuditi da nekome sudite zbog kilaže, jer ne znate kako to može da utiče na nekoga! Pružimo malo više podrške jedni drugima! - završila je pevačica, koja važi za jednu od najzgodnijih na našoj estradi.

Autor: Nikola Žugić