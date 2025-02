Kažnjavala sam radnike, a čistačice sam... Naša pevačica se povukla u JEKU popularnosti, pa postala direktorka!

Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, proslavila se kao pevačica "Koktel benda", potom je započela solo karijeru i taman kad je bila u jeku popularnosti, život je promenila iz korena.

Jellena je počela da radi kao direktorka jedne ustanove, a kako je jednom prilikom priznala, nije joj bilo lako da opstane na estradi.

- Zadnjih pet – šest godina sam tu, ali sam nevidljiva. Šta se desilo? Drugi su formati na televiziji, mi ne učestvujemo tamo. Nismo nigde u žiriju, kada bi nas neko zvao, pristale bismo moje koleginice i ja. Jednostavno ima nekih formata koji nisu za mene. Ljudi znaju i prepoznaju me, evo je Jellena, oni mene negde vide, ali gde me vide – to gledaoci mogu da znaju. Ja sam svaki drugi treći dan na televiziji, ali su to dnevne emisije ili jutarnji programi, nema me u skandalima, tračevima - rekla je pevačica, a potom dodala i da je danas jako teško biti deo estrade.

- Jako je teško. Ja vodim dosadan život, imam muža koji je super, dete koji je super, mi vodimo normalan, dosadan život. On je IT inženjer, doktor nauka, otkrio je onaj patent protiv zamena i krađa beba u bolnicama. Ja sam Mileva Ajnštajn, uvek se tako šalim. Ja pevam i radim, ali desi se nekad da nešto izjavim pa to završi na naslovnim stranama. Ali, danas vest traje tri sata i odmah se ide dalje. Shvatila sam da niko neće mene da zove, pa sam dala gas. Moram ja malo da se laktam, što do sada nije bio slučaj. Moraš da se namećeš. Meni je jako zanimljiv život, ja sam sva od akcije.

Direktorski posao nije bio lak za Jellenu.

- To je velika odgovornost, 40 i nešto radnika, 2 sindikata, sastanci, vozač... Ja sedim tu s direktorima eps-a, infostana, groblja… Tako sam dosta naučila, mi ne znamo kako firme funkcionišu, uvek smo s druge strane šaltera - rekla je Jellena svojevremeno, pa dodala:

- Imaš beneficije, imaš vozača, imaš konto - samo ne smeš da ga pređeš. Jesam nekad kažnjavala radnike, ali sam znala da nagradim i to prvo čistačice, pa onda ostale, mi smo sami morali da zaradimo plate, sebi poslednjoj isplatim platu, svi su bili oduševljeni, pogotovo ti ljudi koji su uvek bili skrajnuti.

Autor: Nikola Žugić