Neka je na čast svakom... Jana Todorović potkačila kolege zbog TRAČEVA, pa svima ZAPUŠILA USTA!

Pevačica Jana Todorović kaže da nikad ne sluša tračeve o sebi, ali da mora da reaguje samo kad se govore neistine.

Jana Todorović je objasnila da je pogodila neistinita priča o bakšišu, kao o tome da ništa ne deli sa muzičarima.

- Niste nigde videli snimak na kom mi neko gura novčanice u grudi. Nikada to nisam volela ni dopuštala, možda se desilo jednom iz šale, pa je to neko usnimio. Uvek bakšiš držim u ruci ili stavim oko mikrofona i to je moja politika. Nisam pevaljka, a svako ko želi da časti muziku ili mene može to da uradi na kulturan način.

Danas bih bila milijarderka da sam to dozvoljavala, ali ne. Radije bih da nastavim da radim ovako kako sam radila do sada - rekla je pevačica, pa je dodala:

Ne reagujem na tračeve, neka je na čast svakome ko priča da ne delim bakšiš sa kolegama na tezgama. Sve ide kod nas na ravne časti. Svakoga to možete da pitate i da proverite.

Najviše novca troši na ćerku

Podsetimo, Jana je više puta rekla koliko voli da potroši novac na svoju naslednicu, te su jednom prilikom obe na sebi imale nakit vredan 75.000 evra, kada su se pojavila na njenom punoletstvu.

Autor: Nikola Žugić