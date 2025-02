Sve me je PEKLO, OPADALA MI JE KOSA... Ema Radujko se iznenada razbolela, pa otkrila šta ju je snašlo

Pevačica Ema Radujkovo otkrila je da je svojevremeno imala veliki zdravstvenim problem, kada je počela da joj opada kosa, a pojavili su se i pečati po telu.

Problem je nastao usred stresa, te isprva Ema Radujko nije mogla da pretpostavi šta joj se dešava sa telom.

- Prošle godine sam bila pod tolikim stresom, da sam dobila jednu kožnu bolest, pitriazis rozea se zove. Jedno osam meseci nisam mogla da izlečim to. To je bilo svuda po telu, pečati oko glave, oko kose, rekli su mi da može kosa da mi opadne. Imala sam po grudima, po stomaku, to je bilo crveno, peče, izgleda kao psorijaza, imaš po celom telu - rekla je Ema u jednoj emisiji na radiju, pa je potom dodala:

- Nekako smo na kraju uspeli da sredimo sve i više se problem te vrste nije javljao. Svakako mislim da nekad nismo ni svesni na kom nivou stresu utiče na nas i šta može da nam uradi u telu.

Bila u vezi sa Urošem Račićem

Podsetimo, malo pre nego što se javio zdravstveni problem, Ema je bila u vezi sa fudbalerom Urošem Račićem, a romansu je tek nakon raskida potvrdila za medije.

- Upoznali smo se preko jedne zajedničke prijateljice, ona me je nagovarala da odem na ručak sa njim. Ja sam se dugo femkala, baš mi se nije išlo... I na kraju sam otišla, bilo nas je više. Smuvali smo se jako, jako brzo. Nije bilo tog dana, prošlo je dvanaest.

Autor: Nikola Žugić