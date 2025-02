STOJI NA ULAZU I NADGLEDA CEPANJE KARATA: Otac Barbare Bobak ne dozvoljava da je ZAKINU NI ZA DINAR na nastupu, a evo kako GAZDE KLUBOVA na to reaguju

Pevačica Barbara Bobak je pre nešto više od tri godine postala deo estradne scene, a njen otac je strahovao da je kolege ne uvuku u poroke pa je od samog početka prati na svim nastupima.

On je zadužen i za prevoz Barbare i njenog benda, ali kako pišu domaći mediji to nije jedino njegovo zaduženje.

Naime, kako Barbara, koju je nedavno prozvao kolega Ljuba Aličić, ne dogovara honorar unapred već radi na procenat od prodatih karata njen otac dobro pazi da njegova ćerka ne bude oštećena.

- Barbaru otac prati na svim nastupima i brine o svemu. On ide toliko daleko da čak stoji na ulazu i nadgleda cepanje karata. Kako Bobakova radi na procenat od prodatih ulaznica, pored njenog oca ni muva ne može da proleti. Ovo dobro znaju sve gazde kod kojih je ona nastupala, a ta situacija je postala i predmet šale među vlasnicima klubova - kaže dobro obavešten izvor.

"Sve svoje poslove je stavio po strani i živi novu mladost"

Podsetimo, Barbara je i sama više puta govorila da je otac prati na nastupima i da se zbog toga oseća sigurnije.

- Kada je otvorio firmu bio je u kancelariji od osam do osam i posao ga je pojeo i desilo se da ga ne prepoznajem. Postao je jako nervozan čovek, a bio je neko ko me je uvek zabavljao. I kada je počeo da ide sa mnom svuda on je počeo da se zabavlja. Sve svoje poslove je stavio po strani i živi novu mladost, a ja sam ponovo dobila svog tatu - rekla je Barbara u jednoj emisiji.

Autor: M.K.