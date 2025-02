Njih dvoje upoznali su se u Bosni i Hercegovini na Majinim nastupima, na kojima je Alen bio redovan gost.

Popularna pevačica Maja Berović ljubav svog života pronašla je još kao tinejdžerka, a ta ljubav održala se sve do danas. Od svoje 17. godine, Maja Berović voli samo jednog čoveka, biznismena Alena Dragosava. Oni su svoju ljubav krunisali brakom 2016. godine, a 2022. godine dobili su sina Lava.

Njih dvoje upoznali su se u Bosni i Hercegovini na Majinim nastupima, na kojima je Alen bio redovan gost.Dolazio je na svaki moj nastup i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe - pričala je jednom prilikom pevačica. Pevačica i biznismen su nedugo zatim otpočeli vezu, a ubrzo i zajednički život, a Maja je svojevremeno istakla da je to teško palo njenoj majci. Alen joj je, kako pevačica sama tvrdi, finansijski pomogao kada je trebalo da objavi prvi album.

- Nakon nekog vremena shvatili smo da ne možemo tako i da nam je previše stalo da bi sve ostalo na platonskoj ljubavi. Vrlo brzo smo doneli odluku da živimo zajedno, što je bilo teško saopštiti mojoj mami, koja je samohrana majka i kojoj je odvajanje ženskog deteta tako rano bilo bolno. Ipak, nije stala na put mojoj sreći. Alen mi je pomogao finansijski i moralno da objavim prvi album. Sada, nekoliko godina posle toga, ja sam neko ko sam može da ulaže u svoju karijeru - otkrila je jednom prilikom pevačica.

- Moje venčanje nije bilo baš tako, kako kažu, “tajno”. Nisam ja ni od koga ništa krila, jednostavno, eto, nisam imala potrebu da na sva zvona najavljujem da se udajem. Za Rodos sam se opredelila zato što je on za mene jedno od lepših ostrva u Grčkoj. Mi smo imali želju da se venčamo u pravoslavnoj crkvi - rekla je Maja i dodala da u svom suprugu vidi najveću podršku, ali i kritičara.- On je moja najveća podrška i producent je svega ovoga. Usmereni smo jedno na drugo i zajedno osmišljavamo sve. I kad je vizuelni identitet u pitanju, moram da priznam da je on moj najveći kritičar - govorila je.Na početku njihove veze Alen je, kako tvrde mediji, vozio kamione, a kasnije je od toga napravio veliki biznis, te danas poseduje svoje kamione i ima oko 83 zaposlena čoveka, kako navode bosanski mediji. Njegova firma bavi se međunarodnim drumskim prevozom svih vrsta roba.

