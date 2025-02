Otvorila dušu!

Lepa Brena doživela je nezgodu na 3. koncertu u Zagrebu, nakon čega je hitno operisana, a sada je progovorila o nezgodi koja joj se dogodila na sceni.

- Pokosio me po nogama u trenutku kada sam ih pomerila udesno. Da sam ih pomerila ulevo, ništa se ne bi desilo. U sekundi sam osetila strašan bol i odmah sam znala da je noga slomljena. Međutim, znala sam i da neću prekinuti koncert, nego ću ga izdržati i izvući iz sebe poslednji atom snage - rekla je Lepa Brena.

"Adrenalin preplavi telo i više te ništa ne boli"

Dok je čekala da je lift podigne pred hiljade obožavalaca u Areni, pevačici je noga već počela da otiče.- Imam mnogo iskustva, a i mnogo godina. Teško je nekome ko nije na sceni objasniti kakav je to osećaj. Kad izađeš na scenu, adrenalin preplavi telo i ništa te više ne boli. Muzika mi je najbolji lek protiv bolova ceo život. Jednostavno si obuzet ljubavlju publike, kao da si zaljubljen ceo život - priznala je pevačica.

- Instinktivno sam prebacila težinu na zdravu nogu. Da sam bila bosa, ne bih mogla da stojim, ali nekako sam uspela jer sam bila u štiklama. Ekipa ispod pozornice me nosila, presvlačila i vraćala gore. Pitali su me hoću li izdržati, a ja sam samo ponavljala: “Idemo dalje! Ako padnem, padnem, ali nema nazad”’, prisetila se pevačica atmosfere.Koncert je završila nekoliko minuta pre ponoći i čim je sišla sa pozornice. Morala je da odloži dva naredna koncerta.

- Bio je to nadljudski bol. Samo onaj ko se polomio zna kako to boli. Kada je koncert završio, više nisam mogla da stojim, vozili su me u invalidskim kolicima. Pitala sam samo kako je snimatelj. Bio je mlad dečko, 25 godina, i gledala sam ga kao svoje dete. Znala sam da nije njegova krivica, to su jednostavno nepredvidive situacije. Kada su mi rekli da je on dobro, rekla sam im: “Dajte mi jedno piće i spremna sam za bolnicu - pričala je Brena.

Iz Arene je otišla u zagrebačku bolnicu i lekari su vrlo brzo zaključili da slomljeni zglob treba što pre da se operiše.

- Operisana sam rano ujutro. Kad su me doveli u operacijsku salu, bilo mi je strašno hladno. Tresla sam se kao da su me stavili u frižider jer niko od nas nije spavao ni jeo ceo dan. Ali, mislim da smo kao tim pobedili. Nisam osoba koja misli samo na sebe. Srećna sam što niko nije izgubio razum u tom trenutku i što smo brzo reagovali i reorganizovali koncert - pričala je.

Uspešno se oporavila od operacije, išla dva puta dnevno na fizioterapije, čak i tokom odmora vežbala u vodi, a posle nastavila aktivno da trenira.

"Ostala mi je unutrašnja bol koju moram isplakati"

Brena priznaje da treći zagrebački koncert još nije prebolela.

- Sin mi je nekoliko puta puštao snimku tog trenutka, ali još nisam procesuirala taj događaj. Ostala mi je neka unutrašnja bol koju moram ili isplakati ili o tome puno da pričam kako bih to izbacila iz sebe. Uvek se pitam zašto moj život ide tako, pun uspona i padova. Zašto su moji padovi toliko bolni? Često se obraćam svemiru, energiji, Bogu tražeći odgovore. Zašto moj put mora biti toliko težak? Zamoliću univerzum da mi olakša malo put jer mi je već dosta bolova. S druge strane, sreća je što mi publika daje neverovatnu snagu i moć - iskreno je rekla Brena.

Cela regija dirnula ju je porukama podrške, a javili su joj se i brojne kolege sa scene, među njima i Jelena Rozga.

- Napisala mi je: “Ljube moja, da što pre staneš na svoje lepe noge i da nam plešeš. Voli te tvoja Jelena - otkrila nam je Brena.- To je nešto što me drži ove godine i što mi je dalo snagu da nastavim. Zaista od profesionalnog života više ništa ne tražim. To je najveće priznanje koje sam mogla da dobijem. Ljubav i podrška publike znače mi više od svega. Zbog njih ću sigurno još dugo trajati na sceni i pripremiti im još puno toga lepog - rekla je.

Dok se pripremala za povratak na scenu, pevačica je saznala da njen posinak Filip Živojinović i Aleksandra Prijović očekuju dolazak svog drugog deteta.

- To mi je bila najlepša vest ove godine! Bili smo na odmoru kada su nam javili da stiže beba. Nadam se da će biti devojčica, ali šta god da bude, radovaćemo se. Kuća će biti puna sreće kada beba stigne - rekla je Brena.

"Mislim da bi mi bilo lakše da sam muškarac"

Lepa Brena kao poseban dan ističe onaj posvećen nežnijem spolu. Ove godine odlučila je da ga proslavi u ljubljanskoj Areni Stožice, a priznala nam je kako ima osećaj da bi kao muškarac u šoubiznisu lakše koračala uz estradne stepenice.

- Često mislim da bi mi bilo lakše da sam muškarac. Ako me svemir sada čuje, verujem da ću u nekoj sledećoj reinkarnaciji biti muško. Da se neću ovoliko mučiti! Nije da ne bi bilo dobro... Ali znate šta mislim? Dan žena mi zaista puno znači zato što su žene tada izborile pravo glasa širom sveta. Kada se setim kako su živele naše bake i kako je izgledao život žena u poslednjih sto godina, vidim koliko su često bile nepravedno potisnute. Žena je osnova svake porodice, koja je osnovna društva, ali ne smemo zaboraviti da su sve ljude na svetu rodile upravo žene. Naravno, smatram da su žene privilegovane zbog te uloge, ali isto tako verujem da bez muškaraca i njihove snage i podrške ne bismo mogle sve ovo da iznesemo same. Mi smo kompatibilni, ali žene ipak nose veći teret - rekla je.

"Ne kupujemo jedno drugom poklone"

Boba Živojinović i Lepa Brena u braku su od 1991. Instagram Brena je sa svojim suprugom Bobom Živojinovićem životnu ljubav započela još 1986. godine.Do danas su ostali jedan od najskladnijih parova, a pevačica je otkrila da od tenisera poklone više ne očekuje.

- Već dugo ne kupujemo poklone jedno drugom. Kada želimo nešto posebno, priuštimo si lepo putovanje ili večeru. Sve materijalno što smo mogli da kupimo, već smo kupili. Iskreno, više se radujem večeri koju provodimo zajedno, samo nas dvoje, s prijateljima ili s decom, u dobroj atmosferi i uz čašu finog vina - otkrila je Brena.

Autor: M.K.