Kolege iz Zvezda Granda OSULE PALJBU po Tanji Savić, Bane Mojićević jedini bio na koncertu, pa izneo detalje, TO GA JE GANULO

Bane Mojićević, pobednik prve sezone “Zvezda Granda” je u intervjuu za “Blic” otvoreno govorio o karijeri, estradi, zaradi, ali i koncertu koleginice Tanje Savić.

On je jedini iz prve postave “Zvezda Granda” bio gost na koncertu Tanje Savić u Beogradskoj Areni. Oko toga se digla velika pompa jer je on jedini od te postave pristao da se pojavi na koncertu.

- Meni je bilo zaista predivno. Prijatno sam se osećao u društvu meni dragih ljudi koje nemam često priliku da sretnem. Bili su moji klinci sa mnom u Areni, to je dalo neki posebni doživljaj celom tom spektaklu. Bilo je zaista lepo, osećao sam se ponosno i na nju i na sebe, što sam deo te veličanstvene večeri - rekao je on, pa otkrio da li je bilo zamerki, budući da je on jedini koji je bio na koncertu, dok su ostale kolege istakle da Tanja nije bila za ponovno okupljanje i održavanje njihovog zajedničkog koncerta:

- Pa ja to ne doživljavam na taj način. Potpuno je prirodno što je ona izabrala da se posveti solističkom koncertu, a ne nastupu sa svima nama. Ne vidim ništa u tome neprirodno. Svi imamo mogućnost izbora, smatram da sam postupio na pravi način, što sam te večeri bio uz nju i što sam je podržao. Ne znam na koji način razmišlja ostatak ekipe, ali očito da ne dele moje mišljenje čim nisu bili prisutni te večeri, ali ja nemam ništa protiv."Perfekcionista sam"S obzirom na to da je najavio novi album pre osam meseci, pevača smo upitali zbog čega se toliko dugo čeka na isti.

- Nije zapelo nigde, samo taj proces kod mene traje duže. Treba mi puno vremena da donesem odluku, a i kad donesem odluku i dalje vagam, šta je bolje. Perfekcionista sam i trudim se da to svedem na razumnu meru, da ne trpi ni život ni karijera, ali protiv nekih delova svoje ličnosti ne možeš - kaže on i otkriva kada će njegov album ugledati svetlost dana:

- Stiglo se do početka realizacije, do početka snimanja. Podelio sam album na dva dela. Prvi deo planiram da promovišem na proleće, a drugi deo na jesen. Uveliko se radi i sklapa mozaik. Za sada nema radni naziv, ja ga lično zovem treća sreća, jer je treći po redu. Jako dugo nisam radio album, uželeo sam se i jedva čekam da sve to snimim i objedinim u jednu kvalitetnu priču. To će biti jedna vedra priča. Dosta je bilo tugovanja i plakanja. Dosta sam melaholičan, ali više sam optimista i volim da se radujem životu, album će biti u tom duhu.

Priželjkuje koncert

Mojićević ne krije da bi nakon albuma, voleo da se pridruži timu svojih kolega koji su organizovali solističke koncerte.

- Otvoren sam za život i nova iskustva. Zašto da ne. Neka sve ide svojim tokom. Prvo treba da se posvetim novim pesmama, albumu, možda i još jednom albumu, a onda i jedan lep koncert, kao obnavljanje gradiva tih prvih 20 i kusur godina karijere - rekao je on.

"Dobijao sam bračne ponude"

Pevač je otkrio da ne manjka ni nepristojnih ponuda.- Uvek ih ima. Mogu da budem polaskan i zadovoljan i srećan što sam od prvog dana miljenik lepšeg pola i naravno da postoje razni pristupi i startovi. Ranije mi je to bilo interesantno, kad sam bio klinac, bilo je “wow, ja sam bitan”, sada gledam drugačije na to. Bilo je i bračnih ponuda, poruka poput “oženi me”, ali sve to doživljavam kao šalu. Više se ne obazirem, nešto mi bude simpatično, tu odgovorim, neprihvatljivo obrišem i preskočim - kaže on.

Autor: M.K.