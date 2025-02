Otvorila dušu u ''Magazinu In''!

Voditeljka RED televizije Anastasija Buđić bila je gost emisije ''Magazin In'' i tom prilikom govorila je o svojoj velikoj ljubavi sa bivšim suprugom koji je ubrzo nakon njihovog upoznavanja završio u zatvoru. Na samom početku otkrila je šta je nakon razvoda uradila sa burmom.

- Ja sam svoju burmu prodala i odvela društvo na piće. Onako da proslavimo. Kao šta ću sad sa ovim, bezveze je, odvela sam sve drugarice na iuće da se proveselimo - otkriva Anastasija i dodaje:

- Strašno je što muškarci žene često shvate zdravo za gotovo. Mislim da sebe nisam volela na pravi način i da samn više ulagala u svoje partnere nego u sebe. Kad sam se preobratila i počela da ulažem u sebe digla sam se i karijerno i mentalno i psihički. Nisam se udala, ali imam stabilnu vezu od tri i po godine - otkriva voditeljka i dodaje:

- Moj bivši momak, a nakon toga i suprug je završio nažalost u zatvoru. Čitava Srbija zna. Jako brzo, nakon par dana našeg poznanstva, nisam znala za njegov život... Imao je pravne, zakonske probleme i morao da ode na odsluženje kazne. Skoro pet godina smo bili zajedno i tamo smo se i venčali. Ljubav je bila velika, to je neobjašnjiv osećaj koji sam ja doživela. U toj fazi svog života sam bila zasićena svega, on je bio tamo gde je bio i nije mogao da vara. Bilo mi je muka od ljubavnih igrica, haosa... Taj odnos koliko god da je bio turbulentan meni je odgovarao - kaže Anastasija i dodaje:

- Svašta sam doživljavala. Meni se sve drugarice smeju, ali svi su mi se vraćali. Čim je izaštao iz te institucije on je počeo po starom i razišli smo se... Bila je situacija takva da on preobrati svoj život... Slepo sam mu verovala. Bila sam srećna, odrekla sam se karijere u tom trenutku. To je bila čista ljubav, nisam žalila ni za čim. On tada ništa nije zarađivao, ja sam tada sve rasprodala što sam do tada zaradila i ne žalim zbog toga. Nije nam se dalo, kad sam to shvatila okrenula sam se i izgradila život od nule. Nikada ne bih to ponovila. Nakon te veze sam u amanet dobila probleme da sam na granici insulinske rezistencije i problema sa štitnom žlezdom, pa na mesečnom nivou dajem nekih 100 evra za suplemente kako bih bila nivelisana.

Autor: M.K.