2007. godine je Saša Popović došao na tu ideju: Rada Manojlović otkrila kakav je dogovor postigla s kolegama, ovo otkriće će vas iznenaditi!

Nekoliko bivših učesnika takmičenja "Zvezde Granda" zakazali su u martu koncert u MTS Dvorani, a gostujući u jednoj emisiji dotakli su se Saše Popovića, te otkrili da je to bila njegova ideja još davne 2007. godine.

Rada Manojlović i Nikolina Kovač doneće neke stare dobre hitove u novom ruhu, a i stajling izvođača će biti prilagođen tom dešavanju.

Popović je došao na tu ideju 2007. godine

- Ovo je samo za televiziju, tamo ćemo biti pristojni i smerni shodno pesmama koje ćemo pevati. To je jako dobra ideja, ali ovo nije prvi put da se „Grand produkcija“ setila tih starih dobrih pesama. Još 2007. godine kada sam se ja takmičila Saša Popović je došao na ideju da svi mi snimimo po neku staru pesmu, tako da je meni zapalo „Zagrli me ti“ od Goce Stojićević koju smo baš oživeli. Milan Stanković je pevao „Ovo je priča o nama“, Dinča je imao „Volim da te volim“. Povratili smo te neke stare pesme i to odavno Grand produkcija neguje i hvala vama što srte se setili jednog takvog velikog projekta, ali ovog puta uživo - ispričala je Rada.

Njena koleginica Nikolina Kovač takođe je jedna od onih koji će nastupiti na pomenutom koncertu, a sada je otkrila zbog čega najavljeni spektakl za nju ima posebnu važnost.

- Pročitala sam jednu predivnu rečenicu koja kaže: „Pesme koje imaju dušu nemaju rokj trajanja“. Stvarno mi je čast što ću sa svojim kolegama deliti binu uz kvalitetan orkestar i fenomenalan zvuk i mislim da je u vremenu kada je sve negde pomereno i kad su neke vrednosti pomerene, da prava muzika, nebitno kog žanra, treba da se neguje i izvođači, odnosno moje kolege treba da je izvode – naglasila je Nikolina.

Inače, nedavno su se pojavile nove informacije o zdravstvenom stanju Saše Popovića, a kompozitor Rale je tada otkrio nove detalje.

- U kontaktu smo. Dobro je sve, mislim super... Sale je borac, izboriće se, mislim, ne da mislim, nego znam, on je sila - rekao je Rale u intervjuu.

Autor: Nikola Žugić