GORI SVE U ZVEZDAMA GRANDA: Ana Bekuta i Bosanac udarili na Đorđa Davida, roker ZAURLAO!

Nešto slabiji duel na velikoj sceni “Zvezda Granda“ odigrao se između takmičara Elmira Smailhodžića i Teodore Veljković, prema kojima žiri nije bio naročito blagonaklon.

Bosančev pulen Elmir je za svoju interpretaciju pesama “Robinja“ i “Hladno je ugrij me“ dobio samo dva glasa podrške, dok je Teodora iz Aninog tima ostvarila nešto bolji rezultat, i dobila četiri glasa stručnog žirija za pesme “Tvrđava od ljubavi“ i “Neću da budem k’o mašina“.

- Šareno su pevali, bilo je ili da dam glas oboma ili nikome ali dobre sam volje bila. Ima mnogo da se radi ali nije da nije bilo dobro. Neću vas gađati sad u nedostatke, šta ćemo u sedmom krugu ako sd tražimo mane. Niste prodrli nimalo do nas, to je činjenica- bila je blaga Viki Miljković u svom izlaganju.

Prema rečima Snežane Đurišić, Elmir je omašio pesme koje je večeras izveo, dok je Teodora u svom nastupu bila dominantnija.

-Taj manir pevanja i ta boja glasa Elmire ide uz druge pesme, nije mi se dopalo, bez emocije. Teodora, bila si bolja, tačnija, lepo izgledaš i dala sam ti prednost zato, srećno- dodala je Sneža.

Za razliku od Sneže, Đorđe David je dao prednost prvom kandidatu dodavši uz osmeh da i on lepo izgleda.

- Ne znam šta ova Sneža priča - našalio je roker pa dodao:

- Pamtim te u prvom krugu, baš mislim da je odabir pesama dobar a do mene si dopreo zbog finoće, nisi pregazio pesmu kao Teodora, zato sam Elmiru dao glas.

Sa Snežinim mišljenjem u potpunosti se složila Ceca Ražnatović, kao i Sanja Vučić koja je takođe prednost dala Teodori.

- Elmire, tebi nisam dala glas jer si u jednom momentu otišao skroz u falš i nisi se vadio iz njega. Okej je svima se dešava ali moraš da se vratiš. Teodora bila si okej ali mi deluješ umorno -objasnila je Sanja.

Miligram je i u ovom duelu ostao uzdržan za svoje glasove, pa objasnio da neko od članova stručnog žirija mora objektivno da dela.

- Iskreno, jedini razlog zašto bi neko ovde mogao da dobije glas je trud. Elmire, ja tebe moram da upoznam sa jednim čovekom, Draganom Bosancem, da si ga upoznao ovo bi sve drugačije bilo, to je jedan perspektivni harmonikaš, ali on radi tek tamo od šestog kruga - našalio se Miligram aludirajući na to da Bosanac ne organizuje probe sa svojim kandidatima.

Elmir je na Milijevu konstataciju dodao da je on Bosanca upoznao odavno, i time stao na njegovu stranu, a onda se oglasio i sam Bosanac kao mentor.

- Đorđe je sve lepo obrazložio, ti si pevao činjenica malo nesigurno ali to je novi način. Ovo što Mili kaže, da li si me upoznao, to je relevantna stvar– počeo je priču Boske kada ga je Ana prekinula rečima da su Đorđe i Mili gluvi, što je ponovila nebrojano puta.

- Ovo sada već ide u ponižavanje, ja se tako vama ne obraćam - bio je besan roker.

Bekuta je nastavila da naziva Milija i Đoleta gluvima, revoltirana što njena pulenka oštećena za njihove glasove, uz reči da je ovo već viđen scenario.

- Očekivano. Dao je glas za kandidata koji se nije sastavio, isfalširao sve redom. Sreća da od vas dvojice ništa ne zavisi pa će baraž promeniti stvari - zaključila je Ana.

Autor: Nikola Žugić